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Versiliana, la presidente Martini Masoni si presenta: “Chiarezza, concretezza e radici nel territorio”
La neo incaricata traccia la strada: “Collaborare con le imprese del territorio, potenziare il lavoro del teatro e dare maggior decoro e sicurezza al Parco”
“Il mio metodo sarà semplice: ascoltare prima di decidere, decidere con chiarezza e rendere conto dei risultati”. Con queste parole si è presentata la nuova presidente della Fondazione Versiliana, Federica Martini Masoni. 55 anni, imprenditrice del settore moda, è stata nominata dal sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti, dopo le dimissioni presentate da Paola Rovellini lo scorso 28 settembre: “Una scelta ponderata – ha sottolineato il primo cittadino – e rapida, perché la Versiliana deve iniziare prima possibile a programmare la stagione 2027 proseguendo il percorso di crescita già intrapreso con la precedente presidenza, che ringrazio unitamente a tutti i candidati per quest’ultima selezione. Iniziamo a scrivere una storia nuova per il nostro festival con obiettivi che dobbiamo continuare a perseguire: autonomia, un palinsesto prolungato oltre l’estate, valorizzazione ambientale e artistica del Parco. Voglio una strada lineare e chiara e sono convinto che Federica sia la persona giusta”.
Espletati i ringraziamenti di rito, al sindaco per la nomina, a Paola Rovellini per il lavoro svolto e al presidente onorario Aldo Giubilaro, che ha lasciato il ruolo nel consiglio di gestione e fatta una breve auto presentazione, la neo presidente è entrata nel vivo del suo mandato: “La Versiliana appartiene alla comunità di Pietrasanta – ha dichiarato – e fa parte della sua storia. Da queste radici e senza mai dimenticarle, dobbiamo spingerla ancora di più verso un’internazionalità che è necessaria, se vogliamo farla vivere tutto l’anno. Collaborare con le imprese del territorio, potenziare il lavoro del teatro comunale e dare maggior decoro e sicurezza al Parco saranno fra le mie linee di azione, in questo senso”.
Federica Martini Masoni ha poi voluto precisare di aver rassegnato ieri (13 ottobre) le dimissioni da direttore del dipartimento imprese e mondi produttivi di Fratelli d’Italia al coordinatore toscano del partito, l’onorevole Francesco Michelotti, sottolineando il suo naturale e costante rapportarsi con rappresentanti del mondo politico, economico e culturale di ogni orientamento partitico e ideologico. L’ultimo ringraziamento è stato per i sostenitori storici del Festival, da Regione Toscana alla fondazioni bancarie fino alla Banca della Versilia, Garfagnana e Lunigiana.