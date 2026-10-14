Versiliana, la presidente Martini Masoni si presenta: “Chiarezza, concretezza e radici nel territorio”

“Il mio metodo sarà semplice: ascoltare prima di decidere, decidere con chiarezza e rendere conto dei risultati”. Con queste parole si è presentata la nuova presidente della Fondazione Versiliana, Federica Martini Masoni. 55 anni, imprenditrice del settore moda, è stata nominata dal sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti, dopo le dimissioni presentate da Paola Rovellini lo scorso 28 settembre: “Una scelta ponderata – ha sottolineato il primo cittadino – e rapida, perché la Versiliana deve iniziare prima possibile a programmare la stagione 2027 proseguendo il percorso di crescita già intrapreso con la precedente presidenza, che ringrazio unitamente a tutti i candidati per quest’ultima selezione. Iniziamo a scrivere una storia nuova per il nostro festival con obiettivi che dobbiamo continuare a perseguire: autonomia, un palinsesto prolungato oltre l’estate, valorizzazione ambientale e artistica del Parco. Voglio una strada lineare e chiara e sono convinto che Federica sia la persona giusta”.

Espletati i ringraziamenti di rito, al sindaco per la nomina, a Paola Rovellini per il lavoro svolto e al presidente onorario Aldo Giubilaro, che ha lasciato il ruolo nel consiglio di gestione e fatta una breve auto presentazione, la neo presidente è entrata nel vivo del suo mandato: “La Versiliana appartiene alla comunità di Pietrasanta – ha dichiarato – e fa parte della sua storia. Da queste radici e senza mai dimenticarle, dobbiamo spingerla ancora di più verso un’internazionalità che è necessaria, se vogliamo farla vivere tutto l’anno. Collaborare con le imprese del territorio, potenziare il lavoro del teatro comunale e dare maggior decoro e sicurezza al Parco saranno fra le mie linee di azione, in questo senso”.