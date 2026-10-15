Camaiore, partito il cantiere per il nuovo parcheggio a Buchignano

Necessità di dare una risposta alla carenza di stalli di sosta della zona, che costringe residenti e visitatori a parcheggiare lungo la viabilità d’accesso fuori dal borgo. Questa la motivazione che ha spinto il Comune di Camaiore nella realizzazione del nuovo parcheggio pubblico nella frazione di Buchignano, alla Pieve.

Il nuovo parcheggio, di circa 200 metri quadrati, metterà a disposizione 11 nuovi stalli di sosta (di cui uno per i portatori di disabilità, posizionato nel punto più vicino al centro abitato per abbattere le barriere architettoniche). L’area sarà realizzata in autobloccanti drenanti, mantenendo l’invarianza idraulica e quindi la permeabilità alle acque piovane, non aggravando lo stato idrogeologico del terreno. L’opera verrà completata con due punti luce a led, un parapetto di protezione in legno e il rivestimento in pietra dei muri di sostegno, realizzati tramite micropali, per integrarsi armonicamente nel contesto rurale di Buchignano. L’investimento complessivo è di 315mila euro.

I lavori sono già ben avviati: è terminata la prima opera propedeutica, ovvero l’allargamento di oltre un metro della carreggiata stradale (con nuovi muri di contenimento su ambo i lati, realizzati in cemento armato e rivestiti in pietra), per facilitare lo scambio tra i veicoli e aumentare la sicurezza in percorrenza.

Poiché i camion più larghi e pesanti, necessari al trasporto di alcuni materiali destinati alla costruzione del parcheggio, non potranno transitare a causa di una frana che interessa la viabilità di accesso al paese per circa 12 metri lineari, i lavori del parcheggio verranno temporaneamente sospesi prima di entrare nella loro fase più intensa, così da consentire la prioritaria messa in sicurezza del versante.