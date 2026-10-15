Da Napoli a Pietrasanta: la scultura di Maicol Borghetti approda in piazza Carducci

Realizzata in bronzo dalla Fonderia Artistica Versiliese, la scultura appartiene alla serie Mythos and Protos e si inserisce nella ricerca dell’artista sull’archeologia del futuro che dà forma a reperti immaginari di civiltà possibili. La particolare patina color verde-azzurro richiama le acque di Capri e rievoca la storia di un’opera rimasta a lungo immersa nel mare, trasformata dal tempo e dagli elementi naturali.