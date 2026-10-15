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Da Napoli a Pietrasanta: la scultura di Maicol Borghetti approda in piazza Carducci
Per sabato (17 ottobre) alle 18 è programmata l’inaugurazione ufficiale dell’installazione che resterà in città fino al 10 gennaio 2027
Dalle acque del Golfo di Napoli al cuore di Pietrasanta: la scultura Capri Verdemare dell’artista Maicol Borghetti approda in piazza Carducci dopo l’esposizione nell’isola azzurra, sul Belvedere di piazza Armando Diaz.
Realizzata in bronzo dalla Fonderia Artistica Versiliese, la scultura appartiene alla serie Mythos and Protos e si inserisce nella ricerca dell’artista sull’archeologia del futuro che dà forma a reperti immaginari di civiltà possibili. La particolare patina color verde-azzurro richiama le acque di Capri e rievoca la storia di un’opera rimasta a lungo immersa nel mare, trasformata dal tempo e dagli elementi naturali.
Per sabato (17 ottobre) alle 18 è programmata l’inaugurazione ufficiale dell’installazione che resterà in città fino al 10 gennaio 2027.