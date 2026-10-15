Dalla ceramica al marmo: Pietrasanta stringe un patto d’amicizia con la città coreana di Gwangju

Dalla lavorazione artistica del marmo e del bronzo alla ceramica reale, Pietrasanta e Gwangju, città della Corea del Sud, condividono una lunga tradizione artigianale e un patrimonio culturale che può favorire nuove opportunità di collaborazione internazionale. È nel segno di questa affinità produttiva che questa mattina (15 ottobre) il sindaco e assessore alle relazioni internazionali, Alberto Stefano Giovannetti, ha accolto nella sede municipale le artiste Byun Sook Kyung e Choi Yoon Sook, promotrici degli scambi culturali tra la Piccola Atene e la Repubblica di Corea, per registrare un videomessaggio in occasione dell’undicesimo Festival dell’Unità dei cittadini che si svolge nel distretto di Toechon-myeon, a Gwangju. Presente anche Nicola Stagetti, titolare del Marble Studio Stagetti e punto di riferimento per i rapporti tra le comunità artistiche delle due città.

“Un caloroso saluto al sindaco Park Gwan-yeol e a tutti i cittadini di Toechon-myeon – ha detto Giovannetti – con i miei migliori auguri per il successo del vostro festival. Ho ricevuto con piacere la lettera d’intenti trasmessa dalla città di Gwangju per avviare scambi di amicizia con Pietrasanta e spero che questa iniziativa possa rappresentare l’inizio di un rapporto duraturo, fondato sulla collaborazione e sulla condivisione di esperienze, soprattutto nel campo dell’arte e della cultura. Sarò lieto di accogliere il sindaco Park Gwan-yeol e una delegazione di Gwangju nella nostra città per approfondire questo nostro intento e dare concretezza a nuove occasioni di incontro”.