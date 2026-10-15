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Forte dei Marmi, dal 19 ottobre sarà possibile richiedere agevolazioni sulla Tari

15 ottobre 2026 | 14:10
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di Redazione

Redazione

Forte dei Marmi, dal 19 ottobre sarà possibile richiedere agevolazioni sulla Tari

La modulistica potrà essere ritirata alla sede comunale e all’ufficio tributi, oppure consultata direttamente sul sito

Da lunedì (19 ottobre) saranno disponibili i moduli per richiedere agevolazioni o riduzioni della tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno d’imposta, sulla base della propria certificazione Isee.

La modulistica potrà essere ritirata alla sede comunale di Forte dei Marmi e all’ufficio tributi, oppure consultata sul sito del comune nella sezione Tributi, al seguente link: https://www.comune.fortedeimarmi.lu.it/servizio/tari/

Le domande dovranno essere consegnate e protocollate entro e non oltre il 31 dicembre.