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Forte dei Marmi, dal 19 ottobre sarà possibile richiedere agevolazioni sulla Tari
15 ottobre 2026 | 14:10
La modulistica potrà essere ritirata alla sede comunale e all’ufficio tributi, oppure consultata direttamente sul sito
Da lunedì (19 ottobre) saranno disponibili i moduli per richiedere agevolazioni o riduzioni della tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno d’imposta, sulla base della propria certificazione Isee.
La modulistica potrà essere ritirata alla sede comunale di Forte dei Marmi e all’ufficio tributi, oppure consultata sul sito del comune nella sezione Tributi, al seguente link: https://www.comune.fortedeimarmi.lu.it/servizio/tari/
Le domande dovranno essere consegnate e protocollate entro e non oltre il 31 dicembre.