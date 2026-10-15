Il ricordo di Norma Cossetto e Alberto Picchiani: Forte dei Marmi si unisce alla memoria nazionale

Torna a Forte dei Marmi Una Rosa per Norma Cossetto, l’iniziativa promossa dal Comitato 10 Febbraio in tutta Italia e anche all’estero. La commemorazione, patrocinata anche quest’anno dal Comune, si svolgerà domenica (18 ottobre), alle 10, al monumento in piazza Martiri delle Foibe, in via dell’Acqua.

La cerimonia sarà dedicata alla memoria della giovane studentessa istriana, seviziata e infoibata nell’ottobre del 1943, a soli 23 anni, e delle vittime delle violenze sul confine orientale tra il 1943 e il 1945.

Un ricordo che si intreccia con la storia della comunità fortemarmina attraverso la figura dell’ingegnere Alberto Picchiani, concittadino e direttore della miniera di carbone di Arsia, prelevato dai partigiani comunisti titini e infoibato a Vines. Alla sua memoria è dedicata la Panchina del Ricordo inaugurata nel 2024, in occasione della stessa manifestazione, nei pressi del monumento ai Martiri delle Foibe.