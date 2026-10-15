L’Istituto Comprensivo Carlo Piaggia di Capannori festeggia 30 anni di progetti europei nelle scuole

L’appuntamento al cinema teatro Artè: tra ricordi, prospettive future e le delegazioni da Spagna, Olanda e Polonia

Sabato (17 ottobre), dalle 8,30 alle 13 al cinema teatro Artè di Capannori si terrà l’iniziativa Dal programma Socrates/Comenius all’accreditamento Erasmus+: 30 anni di noi – Esperienze e prospettive promosso dall’Istituto Comprensivo Carlo Piaggia di Capannori in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e il patrocinio del Comune nell’ambito degli Erasmus Day.

L’iniziativa, rivolta ai docenti e agli studenti dell’Istituto Comprensivo e ai docenti degli Istituti limitrofi, sarà l’occasione per ripercorrere le esperienze fatte, valutare i risultati raggiunti e lanciare nuove sfide per il futuro, nonché per celebrare un’esperienza unica sul territorio capannorese: il trentesimo anniversario della partecipazione della Scuola Primaria A. Bertolucci Del Fiorentino prima, e dell’Istituto Comprensivo poi, ai programmi di cooperazione europea Socrates/Comenius ed Erasmus, esperienza iniziata appunto nell’anno scolastico 1996-97. All’evento parteciperanno delegazioni provenienti da Spagna, Olanda e Polonia. Ma il progetto ha visto negli anni partner anche Svezia, Ungheria, Portogallo, Germania, Francia, Danimarca, Norvegia, Turchia, Regno Unito.

“Molto volentieri abbiamo collaborato alla realizzazione di questo evento perchè crediamo che l’Erasmus sia un’opportunità molto importante che non arricchisce solo i singoli studenti, ma fa crescere l’intera comunità – afferma l’assessora alle politiche educative, Silvia Sarti-. I ragazzi e le ragazze che partono tornano portando a casa idee innovative, buone pratiche scolastiche, sensibilità verso l’ambiente e la sostenibilità viste in altri Paesi, e un forte senso di cittadinanza europea. Diventano ambasciatori di pace e di unione in un momento storico in cui i confini rischiano di tornare a dividere anziché unire. Ringraziamo l’Istituto comprensivo di Capannori per il grande impegno profuso nel portare avanti da ormai trent’anni i progetti Erasmus”.

L’evento inizierà con un video saluto di Sara Pagliai dell’Agenzia Nazionale Indire in occasione degli Erasmus Days.Seguiranno i saluti istituzionali e la proiezione del video Celebration realizzato da alcune scuole partner.

La mattinata proseguirà con gli interventi delle relatrici dei progetti Socrates/Comenius, dei Partenariati Erasmus+ e dell’ l’Accreditamento Erasmus+. Seguiranno un videomessaggio delle scuole straniere e i saluti degli ospiti stranieri presenti in sala. Dopo l’esibizione del coro della scuola secondaria di primo grado, interverranno i ragazzi e le ragazze di Erasmus+ che per primi hanno partecipato alle mobilità. Successivamente prenderà la parola il dott. Luca Guasti dell’Agenzia Nazionale Indire.