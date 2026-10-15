Massarosa, nasce ‘La Brilla – Spazio giovani e comunità’: 40mila euro dalla Regione per il welfare di prossimità

Sinergia tra Comune di Massarosa e La Brilla aps: assunti due giovani per accompagnare i cittadini nell’accesso ai servizi online e alle opportunità locali

La Brilla – Spazio giovani e comunità. È questo il nome del progetto sociale realizzato promosso dall’associazione La Brilla Aps con il supporto del Comune di Massarosa. La Regione Toscana ha messo a disposizione un finanziamento di 40mila euro per l’intervento strutturato di welfare di comunità.

Il progetto si pone l’obiettivo di rispondere a bisogni concreti e documentati come l’isolamento relazionale della popolazione anziana e di categorie fragili, difficoltà di accesso ai servizi pubblici digitalizzati, vulnerabilità socio-economica di famiglie e minori, oltre che di attivare percorsi di supporto e rafforzamento della capacità progettuale del territorio e delle sue realtà associative del terzo settore.

Per far questo sarà attivato un presidio territoriale stabile per permettere la presa in carico individuale accompagnando gratuitamente gli utenti nell’utilizzo di Spid/Cie. nell’accesso ai servizi sanitari e previdenziali online, e allo stesso tempo la gestione continuativa dello Sportello Integrato di Cittadinanza Digitale ed Europea, attivato attraverso l’inserimento per 12 mesi di 2 giovani con contratto part time e formati da Casa Europa Viareggio aps. I giovani formati opereranno come facilitatori territoriali di inclusione, supportando cittadini e associazioni nell’accesso ai servizi e contribuendo alla presentazione di almeno quattro candidature progettuali, di cui una europea, finalizzate all’attivazione o al potenziamento di interventi di prossimità, rafforzando la capacità del territorio di attrarre risorse e generare nuove opportunità.

“Tre gli obiettivi del progetto – spiega l’assessora al sociale, Alberta Puccetti – ridurre le ineguaglianze, promuovere salute e benessere e garantire un’educazione di qualità, equa e inclusiva. in un modello di prossimità sociale orientato all’accesso ai diritti, alla prevenzione delle fragilità e al rafforzamento della coesione territoriale”.

“L’iniziativa si raccorda con i Centri Europe Direct di Lucca e Viareggio, integrando dimensione locale ed europea – spiega il presidente del consiglio comunale, Riccardo Brocchini con delega alla ricerca di finanziamenti – vogliamo diminuire la crescente distanza tra cittadini e istituzioni e allo stesso tempo favorire la capacità di attrarre risorse sul territorio a sostegno delle nostre realtà associative e di progetti per la comunità”.

“Fare rete è la strategia migliore per costruire e progettare insieme il futuro – conclude la sindaca, Simona Barsotti – ringrazio La Brilla aps e tutte le realtà del territorio che la compongono, per la capacità di realizzare sinergie che fanno crescere la nostra comunità e le sue tante realtà”.