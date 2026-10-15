Seravezza, al via il percorso del nido d’infanzia di Marzocchino

È iniziato ieri (15 ottobre) il percorso del nido d’infanzia di Marzocchino, con l’assemblea generale dei genitori e la cooperativa sociale Cassiopea di Pozzi che si è aggiudicata la gestione del servizio. Un percorso di conoscenza e confronto sull’attività di questa nuova struttura, la prima nella storia del comune di Seravezza e, proprio per questo, molto attesa in quanto va ad offrire risposte concrete a tante famiglie.

Da lunedì, poi, inizierà la vera e propria attività con l’ambientamento a piccoli gruppi che vedrà inizialmente la presenza dei genitori, per consentire ai piccoli un inserimento in tutta tranquillità.

Ad aprire la riunione è stato il presidente di Cassiopea, Davide Cardelli, che ha presentato il coordinatore pedagogico Marco Puleo, con il personale educativo e ausiliario. Durante l’incontro sono stati illustrati l’organizzazione del servizio, la giornata educativa al nido e le diverse modalità di ambientamento, con attenzione ai tempi e ai bisogni dei bambini e delle famiglie. È stata inoltre presentata una prima novità, ovvero l’ampliamento dell’orario dalla fascia prevista dalle 8 alle 16, alla diversa fascia dalle 7,45 alle 16,30, come previsto dalla proposta migliorativa presentata da Cassiopea in sede di gara. Una scelta accolta con particolare soddisfazione dai genitori, che potranno contare su una maggiore flessibilità.

“Siamo entusiasti di iniziare questa nuova esperienza a Seravezza. Già nel 2013 siamo stati i primi ad aprire qui un baby parking, per dare una risposta concreta alle esigenze dei genitori. Oggi – spiega il presidente, Davide Cardelli – siamo felici di proseguire questo percorso con la gestione del nuovo nido comunale, a seguito dell’aggiudicazione della gara. Ho voluto presentare subito alle famiglie l’ampliamento dell’orario: un impegno concreto per facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, accolto con grande contentezza. Siamo pronti a partire, con cura, responsabilità e tanta voglia di costruire insieme un bel percorso educativo”.