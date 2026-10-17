A Pietrasanta il corso di yoga per genitori e figli

L’iniziativa è gratuita e riservata a bambini e bambine iscritti ai nidi d’infanzia comunali, accompagnati da un genitore

Yoga Mamma/Papà – Bambino/a. È questa l’opportunità promossa dal Comune di Pietrasanta per rafforzare il legame genitori-figli attraverso il movimento, il respiro e il contatto. L’ente ci ha lavorato attraverso l’assessorato alla pubblica istruzione e organizzato dall’impresa sociale Cassiopea che prenderà il via a novembre.

Le sessioni, programmate tutte in orario pomeridiano (dalle 17 alle 18) si distribuiranno fra il nido d’infanzia Scubidù di Città Giardino, nei giorni 4, 11, 18, 25 novembre e 2 dicembre e il Bambi di Fiumetto, il 6, 13, 20, 27 novembre e 4 dicembre.

Martina Baldassari, educatrice e insegnante certificata all’accademia Yoga in Fascia guiderà i partecipanti in diverse attività, fra le quale tecniche di respirazione, posizioni yoga, mobilizzazione e stretching.