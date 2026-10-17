A villa Bertelli l’incontro sul suicidio e l’autolesionismo in età adolescenziale

Ideazione suicidaria e autolesionismo in adolescenza. È l’incontro che si è tenuto ieri (16 ottobre), a villa Bertelli, a Forte dei Marmi. Si tratta di un appuntamento dedicato agli psicologi della salute mentale e delle dipendenze dell’azienda Usl Toscana nord ovest. L’incontro è stato coordinato da Fiammetta Mozzoni, direttrice della struttura di psicologia salute mentale e dipendenze.

​A guidare i lavori è stata Simona Trillo, neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta. Durante la giornata sono stati ripercorsi i dati più recenti del panorama sanitario nazionale ed europeo. In Italia, tra i giovani dai 15 ai 24 anni, il suicidio rappresenta la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali (dati Iss). In Europa, poi, un adolescente su cinque mette in atto comportamenti autolesivi.

”Non dobbiamo mai minimizzare i segnali di disagio. Chiedere direttamente a un ragazzo se sta pensando alla morte non gli instilla l’idea del suicidio – è stato ribadito dagli esperti nel corso dell’incontro – ma al contrario può offrirgli una preziosa e insostituibile occasione per dare voce al proprio sofferenza”.