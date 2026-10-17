Seravezza, convocate due riunioni con i negozianti del territorio
Gli incontri sono convocati dall’assessore al commercio Bernardi per programmare le iniziative natalizie
L’assessore al commercio del Comune di Seravezza, Adamo Bernardi, ha promosso, due incontri ai quali sono invitati i commercianti di tutto il territorio comunale. Un’occasione per fare il punto con l’amministrazione comunale sullo stato del comparto e per un confronto sulle iniziative in vista delle prossime festività natalizie.
Il primo appuntamento è in programma lunedì (19 ottobre), alle 14,30, alla Pro Loco di Seravezza e riguarderà i commercianti del capoluogo e dei paesi della montagna.
Il giorno successivo, martedì (20 ottobre), alle 21, l’incontro interesserà invece i commercianti di Querceta e della piana e si svolgerà nella sede della locale Pro Loco.
“Si tratta di momenti importanti di incontro che sono ormai una consuetudine, occasioni per analizzare il settore, le criticità e i punti di forza, così da confrontarci e mettere sul tavolo anche nuove idee. In considerazione del periodo – spiega l’assessore Bernardi – si parlerà pure delle iniziative in vista delle festività natalizie. Invito pertanto i commercianti ad essere presenti per un ampio confronto”.
Foto da sito web Comune di Seravezza