Il commento|
Svastiche sul murale dedicato a Didala e Chittò, l’Anpi Lucca: “È uno sfregio alla nostra storia”
Il presidente Romano Zipolini: “Chi lo ha deturpato con la svastica, non è solo fascista. È una persona squallida e vile da identificare e punire”
“Lo sfregio al murale di Didala e Chittò è lo sfregio alla nostra storia e alla storia d’amore di due giovani, che si sono sacrificati per farci essere quello che siamo e che hanno visto le loro passioni, ideali e sentimentali, interrotte dalla violenza nazifascista”. Così il presidente provinciale dell’Anpi di Lucca, Romano Zipolini.
“La sezione Anpi di Lucca – dice – esprime la propria solidarietà alla Comunità versiliese, che aveva realizzato l’opera, coprendo i vari simboli nazifascisti. Chi ha sfregiato quel murale, chi lo ha deturpato con la svastica, non è solo fascista. È una persona squallida e vile, che è necessario identificare e punire. Sollecitiamo le autorità competenti ad attivarsi in tal senso”.