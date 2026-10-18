Svastiche sul murale dedicato a Didala e Chittò, l’Anpi Lucca: “È uno sfregio alla nostra storia”

“Lo sfregio al murale di Didala e Chittò è lo sfregio alla nostra storia e alla storia d’amore di due giovani, che si sono sacrificati per farci essere quello che siamo e che hanno visto le loro passioni, ideali e sentimentali, interrotte dalla violenza nazifascista”. Così il presidente provinciale dell’Anpi di Lucca, Romano Zipolini.