L'iniziativa|
Conoscere il patrimonio storico e artistico di villa Argentina: al via le visite guidate gratuite
L’edificio conserva testimonianze preziose del gusto e della sensibilità artistica della Belle Époque. Prenotazione obbligatoria
Soffermarsi sui dettagli architettonici, sulle decorazioni e sulle storie che custodisce. Sabato (31 ottobre), alle 10, torna in villa Argentina (via Amerigo Vespucci, Viareggio) l’appuntamento con le visite guidate gratuite, organizzate dalla Provincia di Lucca e che si avvalgono di una guida esperta che accompagna i visitatori in un percorso di circa 45 minuti pensato scoprire uno degli edifici più rappresentativi della città.
Realizzata nei primi anni del Novecento come residenza privata, la villa conserva testimonianze preziose del gusto e della sensibilità artistica della Belle Époque. Ferri battuti, ceramiche artistiche, decorazioni e apparati ornamentali raccontano una stagione in cui Viareggio si affermava tra le più rinomate località balneari italiane, sviluppando un’identità architettonica ancora oggi riconoscibile.
La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria. Per informazioni è possibile telefonare al numero 05841647600 oppure scrivere a info@villaargentinaviareggio.it.