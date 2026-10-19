Verso il voto|
Inaugurato il comitato elettorale di Rachele Nardini a Forte dei Marmi
È candidata per la lista civica ‘Vivo il Forte’. Il percorso proseguirà nelle prossime settimane con incontri tematici aperti ai cittadini
Tanta gente ha accompagnato ieri (18 ottobre) l’inaugurazione della sede elettorale di Rachele Nardini, candidata sindaca con la lista Vivo il Forte.
“C’è voglia di cambiare aria, di aprire una nuova stagione per Forte dei Marmi – dice Nardini – con una politica meno autoreferenziale e più vicina alle persone. Inauguriamo una sede, ma soprattutto uno spazio di ascolto e confronto, dove i cittadini possano contribuire concretamente alle scelte per il futuro del paese. Per questo abbiamo messo un grande tavolo al centro della sede: perché ciascuno possa partecipare al cantiere del Forte del futuro. Non c’è uno che parla e gli altri che ascoltano, ma una comunità che si confronta e costruisce insieme. Forte dei Marmi ha bisogno di un metodo nuovo: più dialogo, più partecipazione e più attenzione alla vita quotidiana. È da qui che vogliamo partire, costruendo insieme un progetto per il Forte che viviamo ogni giorno”.
La sede è anche una mostra fotografica aperta a tutti, che racconta Forte dei Marmi di ieri, di oggi e di domani attraverso immagini e progetti per una città sempre più verde, bella, viva e vissuta. Un’esposizione destinata ad arricchirsi con i contributi dei cittadini e di chiunque vorrà: una mostra dei fortemarmini per i fortemarmini, dove storia, identità e memoria si incontrano con una visione condivisa del futuro.
Il percorso proseguirà nelle prossime settimane con incontri tematici aperti ai cittadini. Il prossimo sarà dedicato agli spazi pubblici da vivere e al futuro del mercato coperto, per raccogliere idee e proposte concrete: giovedì (29 ottobre) alle 21, nella sala della società di Mutuo soccorso, in via Giovanni Montauti 6.