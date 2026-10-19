Inaugurato il comitato elettorale di Rachele Nardini a Forte dei Marmi

“C’è voglia di cambiare aria, di aprire una nuova stagione per Forte dei Marmi – dice Nardini – con una politica meno autoreferenziale e più vicina alle persone. Inauguriamo una sede, ma soprattutto uno spazio di ascolto e confronto, dove i cittadini possano contribuire concretamente alle scelte per il futuro del paese. Per questo abbiamo messo un grande tavolo al centro della sede: perché ciascuno possa partecipare al cantiere del Forte del futuro. Non c’è uno che parla e gli altri che ascoltano, ma una comunità che si confronta e costruisce insieme. Forte dei Marmi ha bisogno di un metodo nuovo: più dialogo, più partecipazione e più attenzione alla vita quotidiana. È da qui che vogliamo partire, costruendo insieme un progetto per il Forte che viviamo ogni giorno”.