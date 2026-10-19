M5S, la posizione su Massarosa: “Percorso autonomo, valuteremo ogni scelta nell’interesse della città”

“Alle precedenti elezioni amministrative – ricorda Lanfredi – il M5S partecipò con una propria lista a sostegno della candidatura di Simona Barsotti, all’interno di un progetto che si presentava come ampio, plurale e di ispirazione civica. Nel corso del mandato, tuttavia, il Movimento è stato progressivamente escluso dal confronto politico e dai processi decisionali. Parallelamente, alcune delle forze che avevano dato vita a quel progetto hanno scelto un percorso sempre più orientato all’appartenenza partitica, modificando di fatto l’equilibrio politico originario”.