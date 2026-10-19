Logo
autonomia
Comune di Massarosa
equilibrio
gruppo territoriale Versilia
iniziative
maggioranza
Movimento Cinque Stelle
opposizione
partiti
steategie
Massarosa
Maria Lucia Lanfredi

L'intervento

|
Versilia
/

M5S, la posizione su Massarosa: “Percorso autonomo, valuteremo ogni scelta nell’interesse della città”

19 ottobre 2026 | 08:45
Share0
di Redazione

Redazione

M5S, la posizione su Massarosa: &#8220;Percorso autonomo, valuteremo ogni scelta nell&#8217;interesse della città&#8221;

La rappresentante territoriale Maria Lucia Lanfredi: “Non ci riconosciamo nel fronte che si oppone alla sindaca Barsotti”

Il Movimento 5 Stelle chiarisce la propria posizione nel quadro politico di Massarosa. A farlo è il gruppo territoriale Versilia, per voce della rappresentante Maria Lucia Lanfredi.

“Alle precedenti elezioni amministrative – ricorda Lanfredi – il M5S partecipò con una propria lista a sostegno della candidatura di Simona Barsotti, all’interno di un progetto che si presentava come ampio, plurale e di ispirazione civica. Nel corso del mandato, tuttavia, il Movimento è stato progressivamente escluso dal confronto politico e dai processi decisionali. Parallelamente, alcune delle forze che avevano dato vita a quel progetto hanno scelto un percorso sempre più orientato all’appartenenza partitica, modificando di fatto l’equilibrio politico originario”.

Da qui la scelta di chiarire la posizione del Movimento. “Per queste ragioni – sottolinea – il Movimento 5 Stelle non si riconosce nel fronte che oggi si oppone alla sindaca Barsotti e non intende essere associato alle sue posizioni, alle sue iniziative o alle sue strategie politiche”.

“Il M5S proseguirà il proprio percorso in piena autonomia – conclude Lanfredi – valutando ogni scelta esclusivamente nell’interesse dei cittadini di Massarosa, senza appartenenze precostituite e senza partecipare alle attuali contrapposizioni interne alla maggioranza che governò la città”.