L'intervento|
M5S, la posizione su Massarosa: “Percorso autonomo, valuteremo ogni scelta nell’interesse della città”
La rappresentante territoriale Maria Lucia Lanfredi: “Non ci riconosciamo nel fronte che si oppone alla sindaca Barsotti”
Il Movimento 5 Stelle chiarisce la propria posizione nel quadro politico di Massarosa. A farlo è il gruppo territoriale Versilia, per voce della rappresentante Maria Lucia Lanfredi.
“Alle precedenti elezioni amministrative – ricorda Lanfredi – il M5S partecipò con una propria lista a sostegno della candidatura di Simona Barsotti, all’interno di un progetto che si presentava come ampio, plurale e di ispirazione civica. Nel corso del mandato, tuttavia, il Movimento è stato progressivamente escluso dal confronto politico e dai processi decisionali. Parallelamente, alcune delle forze che avevano dato vita a quel progetto hanno scelto un percorso sempre più orientato all’appartenenza partitica, modificando di fatto l’equilibrio politico originario”.
Da qui la scelta di chiarire la posizione del Movimento. “Per queste ragioni – sottolinea – il Movimento 5 Stelle non si riconosce nel fronte che oggi si oppone alla sindaca Barsotti e non intende essere associato alle sue posizioni, alle sue iniziative o alle sue strategie politiche”.
“Il M5S proseguirà il proprio percorso in piena autonomia – conclude Lanfredi – valutando ogni scelta esclusivamente nell’interesse dei cittadini di Massarosa, senza appartenenze precostituite e senza partecipare alle attuali contrapposizioni interne alla maggioranza che governò la città”.