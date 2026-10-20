Forte dei Marmi, al via i lavori del nuovo centro diurno per anziani non autosufficienti

A Forte dei Marmi è pronto a nascere il nuovo centro diurno per anziani non autosufficienti . Sabato (24 ottobre), alle 10, in via Francesco Carrara, si terrà la cerimonia di posa della prima pietra.

L’intervento consentirà di dotare la comunità di una struttura moderna, sicura e funzionale, dedicata alle esigenze delle persone anziane non autosufficienti. La realizzazione del centro rappresenta un passo importante nel rafforzamento dei servizi socio-assistenziali del territorio e nel sostegno alle persone fragili e alle loro famiglie.