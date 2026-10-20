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Forte dei Marmi, al via i lavori del nuovo centro diurno per anziani non autosufficienti
L’intervento consentirà di dotare la comunità di una struttura moderna, sicura e funzionale, dedicata alle esigenze delle persone anziane non autosufficienti
A Forte dei Marmi è pronto a nascere il nuovo centro diurno per anziani non autosufficienti. Sabato (24 ottobre), alle 10, in via Francesco Carrara, si terrà la cerimonia di posa della prima pietra.
L’intervento consentirà di dotare la comunità di una struttura moderna, sicura e funzionale, dedicata alle esigenze delle persone anziane non autosufficienti. La realizzazione del centro rappresenta un passo importante nel rafforzamento dei servizi socio-assistenziali del territorio e nel sostegno alle persone fragili e alle loro famiglie.
Per l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco, Bruno Murzi, il nuovo centro costituisce un investimento nella cura e nella qualità della vita della comunità, con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento per gli anziani e un aiuto concreto ai familiari che li accompagnano quotidianamente.