A Villa Paolina a Viareggio il convegno su Michel Foucault

Michel Foucault tra filosofia, psichiatria e scienze sociali. Sabato (24 ottobre), alle 9, in villa Paolina a Viareggio, si terrà la giornata di studi tra filosofia, psichiatria e scienze sociali si incontrano nel segno di Michel Foucault, uno dei pensatori più influenti e discussi del Novecento.

La giornata – organizzata dalla Fondazione Mario Tobino – intende mettere a confronto studiosi provenienti da importanti università italiane attorno ad alcuni nuclei centrali della ricerca foucaultiana: il rapporto tra storia e filosofia, la nascita e la funzione delle scienze umane, la psichiatria e i dispositivi disciplinari, i processi di costruzione della soggettività, il problema del sogno e dell’immaginazione, fino alla nozione di “ontologia dell’attualità” e al significato dell’impegno pubblico della filosofia.

Dopo i saluti istituzionali dell’assessore alla cultura del Comune di Viareggio, Alessandro Meciani, e della presidente della Fondazione, Isabella Tobino, prenderanno parte ai lavori Manlio Iofrida dell’Università di Bologna, con un intervento dedicato al nuovo concetto foucaultiano di storia tra manicomi, prigioni e processi di governamentalità; Giuliana Gregorio dell’Università di Messina, che affronterà la funzione-Psy nel rapporto tra potere disciplinare e scienze umane; Delio Salottolo dell’Università di Napoli L’Orientale, che analizzerà i processi di produzione dell’individuo e di costruzione delle identificazioni dalla riflessione foucaultiana fino alla psicologia positiva; Giuseppe Maccauro dell’Università Telematica Giustino Fortunato di Benevento, con una relazione sul tema del sogno, dell’immagine e dell’immaginazione in Foucault; e Alberto Martinengo dell’Università di Torino, che ricostruirà la lettura di Foucault proposta da Gianni Vattimo, soffermandosi sull’ontologia dell’attualità e sull’impegno pubblico del filosofo.

Ad oltre quarant’anni dalla morte di Foucault, la sua opera continua a offrire strumenti decisivi per interrogare criticamente il presente. Le trasformazioni dei saperi, le pratiche attraverso le quali gli individui vengono classificati e normalizzati, il rapporto tra conoscenza e potere, le forme della soggettivazione e il ruolo delle istituzioni costituiscono questioni che attraversano l’intera ricerca foucaultiana e che conservano una particolare rilevanza nel dibattito contemporaneo.