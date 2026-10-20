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Il Volto... Maschera Universale
villa argentina
Viareggio
Versilia
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In villa Argentina la presentazione del catalogo della mostra di Graziano Guiso

20 ottobre 2026 | 17:39
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di Redazione

Redazione

In villa Argentina la presentazione del catalogo della mostra di Graziano Guiso

Un’occasione per approfondire il tema del volto e della maschera, attraverso le molteplici forme in cui si esprimono

Sabato (24 ottobre) apertura straordinaria di villa Argentina, a Viareggio, per la presentazione del catalogo della mostra Il Volto… Maschera Universale di Graziano Guiso.

La presentazione del catalogo, curato da Marzia Martelli, è in programma alle 16 (ingresso libero) e rappresenta l’occasione per approfondire il tema del volto e della maschera, attraverso le molteplici forme in cui si esprimono e si rappresentano l’identità e l’essere umano.

mostra di Graziano Guiso