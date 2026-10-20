Oltre 120mila euro per le luminarie di Natale a Viareggio e Torre del Lago

Si amplia ulteriormente l’area delle zone coinvolte grazie anche alle società in house iCare e MoVer Spa e al contributo di Caen

Viareggio si prepara a vestirsi di luce per le festività natalizie 2026-2027. La giunta comunale ha approvato il progetto per la realizzazione delle luminarie e degli addobbi che accompagneranno il periodo delle feste nelle strade e nelle piazze di Viareggio e Torre del Lago Puccini, con un investimento complessivo di oltre 120mila euro.

Un progetto che prosegue il percorso avviato negli anni precedenti e che quest’anno punta ad ampliare ulteriormente la presenza delle illuminazioni natalizie, coinvolgendo nuove strade del territorio comunale grazie anche alla collaborazione, attraverso attività di sponsorizzazione, della società in house iCare Srl e della MoVer Spa e il contributo di Caen.

L’obiettivo è creare un’atmosfera accogliente e suggestiva, capace di valorizzare gli spazi cittadini, accompagnare lo shopping natalizio e offrire a residenti e visitatori occasioni di incontro e socialità.

Le installazioni comprenderanno addobbi luminosi, decorazioni a tema e alberi di Natale, con particolare attenzione all’effetto scenografico complessivo e alla valorizzazione delle vie e delle piazze.

“Il Natale è uno dei momenti più belli dell’anno, soprattutto perché ci offre l’occasione di vivere la città in modo diverso, di ritrovarci nelle strade e nelle piazze, di condividere tempo e tradizioni – dichiara l’assessore Alessandro Meciani –. Le luminarie non sono soltanto un elemento decorativo: contribuiscono a creare un’atmosfera di festa, rendono più piacevole passeggiare e frequentare i nostri centri cittadini e rappresentano anche un sostegno concreto al commercio e alle attività economiche. Vogliamo che Viareggio e Torre del Lago siano belle, accoglienti e vivaci, capaci di trasmettere quello spirito natalizio che appartiene ai ricordi di ciascuno di noi e che ogni anno si rinnova”.

“Negli anni scorsi gli allestimenti hanno riscosso un grande apprezzamento – prosegue la sindaca – e proprio per questo abbiamo deciso di proseguire e ampliare il progetto. L’obiettivo è portare l’atmosfera del Natale in un numero sempre maggiore di strade, coinvolgendo progressivamente nuove zone e valorizzando le diverse realtà del nostro territorio. Ringrazio iCare, Mover e Caen per il loro prezioso contributo. La collaborazione tra pubblico e privato rappresenta un valore aggiunto, perché dimostra come anche il mondo delle imprese possa partecipare attivamente alla valorizzazione della città. È un segnale importante di attenzione e di legame con il territorio, che ci auguriamo possa coinvolgere sempre più realtà economiche”.

Dal punto di vista organizzativo, il Comune si avvarrà di un operatore specializzato che si occuperà della fornitura degli addobbi, del montaggio, dell’accensione, della manutenzione per tutto il periodo di utilizzo e del successivo smontaggio. Saranno inoltre previste le necessarie coperture assicurative e tutte le verifiche tecniche e di sicurezza.

L’amministrazione comunale garantirà la fornitura dell’energia elettrica necessaria al funzionamento degli impianti, nel rispetto delle certificazioni e delle condizioni di sicurezza previste.