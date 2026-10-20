Restyling dei marciapiedi e allargamento della carreggiata: iniziata la riqualificazione di via Papini a Lido di Camaiore

È iniziato a Lido di Camaiore l’ intervento di riqualificazione del tratto di via Papini compreso tra viale Cristoforo Colombo e via Ugo Foscolo, per migliorare il decoro e la fruibilità pedonale e veicolare della strada .

Infine, verrà anche rivista la disposizione delle alberature lato strada: alcuni esemplari dovranno essere rimossi, ma l’amministrazione, a progetto, ha previsto di triplicare il numero di oleandri presenti per ridonare alla città una strada verde e esteticamente curata . L’investimento complessivo dei lavori si attesta su 100mila euro .

“Investire in modo continuo e capillare sulla rigenerazione delle strade di Lido di Camaiore – dichiara l’assessore ai lavori pubblici, Graziano Dalle Luche – rappresenta una priorità strategica per l’amministrazione: in questi anni lo abbiamo fatto con via Brasile, via Marconi, gran parte di via Trieste, a breve via Veneto, senza dimenticare quelle concordate con altri enti come tutta la Via Aurelia o strade storicamente dissestate come via Tasso. Via Papini da tempo necessitava di una riqualificazione del marciapiede, uno dei più degradati del litorale: un’altra opera pubblica per riqualificare il nostro tessuto urbano e migliorare la quotidianità e la sicurezza di chi vive e frequenta il nostro Lido”.