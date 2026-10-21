Alla Limonaia della Versiliana si parla de ‘I cammini nell’alta Toscana’

Un nuovo appuntamento del Caffè in edizione autunnale dedicato a paesaggi storici, e-bike e radici culturali tra medioevo e contemporaneità

La ricerca delle proprie radici, il fascino della storia e il ritmo lento del cammino come risposta alla frenesia contemporanea. È dedicato a uno dei fenomeni turistici più in crescita degli ultimi anni il nuovo appuntamento promosso da Toscana promozione turistica e realizzato in collaborazione con la fondazione Versiliana, che si svolgerà sabato (24 ottobre), alle 11 alla limonaia della Versiliana (ex Green house), con in programma l’evento I cammini nell’alta Toscana: itinerari e paesaggi storici al crocevia d’Europa.

Oggi, la rete dei cammini rappresenta una vera e propria infrastruttura strategica e culturale per la Toscana, uno dei pilastri della ‘Toscana diffusa‘: un modello di sviluppo che utilizza la mobilità dolce e sostenibile per ridistribuire in modo intelligente i flussi di visitatori sul territorio. L’obiettivo primario è quello di decongestionare i grandi attrattori storici e le città d’arte e veicolare questa preziosa economia turistica verso le aree interne, i paesaggi montani e rurali, garantendo il presidio e la tutela di territori altrimenti a rischio di spopolamento.

L’iniziativa, inserita nel format degli Incontri al caffè de La Versiliana e a ingresso libero per il pubblico, si concentrerà su quattro percorsi simbolo del territorio: la via Francigena, la via Matildica, la via del Volto Santo e il cammino di San Jacopo. Questi antichi itinerari dell’alta Toscana saranno raccontati esplorandone l’evoluzione: da snodi cruciali dell’Europa medievale a moderne destinazioni per il turismo lento e sostenibile.

Il commissario di Toscana promozione turistica Giacomo Bugliani.

I lavori si apriranno con l’introduzione storica dal titolo In cammino dal medioevo ad oggi, a cura di Francesco Girasoli, dell’università degli studi di Firenze. A seguire, il talk Alla scoperta di via Francigena, via Matildica, via del Volto Santo e cammino di San Jacopo. Un confronto a più voci per analizzare lo sviluppo territoriale e turistico di queste direttrici, a cui parteciperanno: Giacomo Bugliani, commissario di Toscana promozione turistica, Alessio Spinelli, vicepresidente vicario dell’associazione Europea delle vie Francigene, Francesca Moretti, parco nazionale Appennino Tosco-Emiliano, Nedo Ferrari, architetto progettista del cammino di San Jacopo, Mattia Olivieri, Dmc Lunigiana e Riviera Apuana.

La seconda parte dell’iniziativa guarderà invece alle nuove modalità di fruizione dei percorsi storici con il focus La ruota e i cammini: dal cavallo all’ebike, un quadro in cui il concetto stesso di ‘cammino’ si è allargato, intercettando l’innovazione tecnologica e rendendo dislivelli severi e percorsi montani sulle Alpi Apuane fruibili in modo accessibile e sostenibile anche a famiglie, esploratori urbani e cicloturisti internazionali. Questa transizione apre fette di mercato per le economie locali dell’alta Toscana, allungando le stagionalità e diversificando l’offerta. A dialogare su tutto questo saranno Gianluca Bambi (Unifi) e Silvia Livoni, esperta di marketing territoriale, turismo e lifestyle.