Rinnovamenti accoglie l’appello della sindaca Barsotti: “Un centrosinistra aperto e attento ai bisogni dei cittadini”

Rinnovamenti raccoglie l’appello della sindaca Simona Barsotti a costruire una coalizione di centrosinistra coesa, responsabile e capace di dare continuità al lavoro amministrativo svolto, annunciando il proprio sostegno alla sua candidatura alle prossime elezioni comunali di Massarosa.

Le recenti dichiarazioni della sindaca e l’invito a coinvolgere le forze politiche e civiche che si riconoscono in questo progetto, sono l’occasione per fare delle scelte chiare e rilanciare un confronto sui contenuti, sulle priorità e sulle prospettive future del comune. È in questo contesto che Orgoglio Massarosa ha deciso di confluire nella realtà di Rinnovamenti rafforzando il progetto civico con il proprio patrimonio di competenze, relazioni ed esperienza di governo. Orgoglio Massarosa oggi esprime due consiglieri comunali e due assessori nella maggioranza di centrosinistra ed ha sostenuto con forza e convinzione l’azione amministrativa della giunta Barsotti.

Dopo Camaiore e Viareggio, Rinnovamenti consolida così la propria presenza in tre importanti comuni della Versilia. Esperienze diverse che si riconoscono in una comune identità politica e saldamente collocate nel centrosinistra e con una visione sui grandi temi del territorio. La Versilia è economicamente e socialmente integrata, ma troppo spesso affronta in modo frammentato questioni che richiederebbero politiche condivise su temi come infrastrutture e mobilità, dalla sanità e sviluppo economico e turistico, scuola e ambiente.

Soddisfazione per il nuovo percorso viene espressa anche da Fabio Zinzio e Silvia Barsotti, protagonisti dell’esperienza amministrativa di Orgoglio Massarosa: “La scelta di confluire in Rinnovamenti nasce dalla volontà di dare continuità al percorso politico e amministrativo che abbiamo portato avanti con Orgoglio Massarosa e di contribuire a un progetto civico più ampio, capace di mettere in rete esperienze, competenze e sensibilità diverse. Sosteniamo con convinzione il lavoro dell’amministrazione guidata da Simona Barsotti, con l’obiettivo di contribuire concretamente alla crescita della nostra comunità. Oggi, con l’ingresso in Rinnovamenti, riteniamo importante proseguire questo impegno, rafforzando un centrosinistra aperto, riformista e attento ai bisogni reali dei cittadini con una visione condivisa per il futuro della Versilia. Il nostro impegno continuerà a partire da Massarosa, con lo stesso spirito di responsabilità e partecipazione, mettendo al centro la comunità e il futuro del nostro territorio”.

Entro la fine dell’anno Rinnovamenti presenterà il proprio manifesto politico per la Versilia, un documento di valori e priorità programmatiche che accompagnerà la formalizzazione del coordinamento territoriale e il rafforzamento dei singoli comitati comunali.