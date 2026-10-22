L'intervento|
Forte dei Marmi, prosegue la riqualificazione degli alloggi comunale: approvato un nuovo progetto da 100mila euro
Il presidente del consiglio comunale Pellegrini: “Vogliamo offrire ambienti più accoglienti e curati a chi attraversa un momento di difficoltà abitativa”
Rendere gli alloggi comunali più confortevoli. È questo l’obiettivo degli interventi realizzati dal Comune di Forte dei Marmi in via degli Olmi, dove si sono conclusi i lavori al tetto dell’immobile al civico 122, destinato all’emergenza abitativa. Intanto, la giunta ha approvato un nuovo progetto da 100mila euro per sostituire i portoncini d’ingresso e realizzare altre sistemazioni nelle case parcheggio della stessa via come le recinzioni e i cancelli.
Il rifacimento del tetto, con un importo contrattuale di 120700 euro, ha permesso di sostituire la vecchia copertura e migliorare l’isolamento dell’edificio. Un intervento pensato per proteggere maggiormente gli alloggi dal freddo e dal caldo, ridurre le dispersioni di calore e contribuire al risparmio energetico. I lavori hanno compreso anche la sistemazione delle altre parti del tetto e la tinteggiatura dei camini.
Il percorso proseguirà con la sostituzione dei portoncini d’ingresso e ulteriori interventi di miglioramento. Il nuovo progetto, predisposto dall’ufficio lavori pubblici e approvato dalla giunta il 15 ottobre, prevede una spesa complessiva di 100mila euro, già prevista nel bilancio comunale 2026.
“Prendersi cura degli alloggi comunali – sottolinea il presidente del consiglio comunale, Michele Pellegrini con delega all’edilizia popolare – significa prima di tutto prendersi cura delle persone che vi abitano. Con il rifacimento del tetto di via degli Olmi abbiamo migliorato l’edificio, con particolare attenzione al comfort delle famiglie e al risparmio energetico. Il nuovo progetto per i portoncini e le altre sistemazioni dà continuità a questo impegno: vogliamo offrire ambienti più accoglienti e curati a chi attraversa un momento di difficoltà abitativa”.