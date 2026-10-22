Forte dei Marmi, prosegue la riqualificazione degli alloggi comunale: approvato un nuovo progetto da 100mila euro

Rendere gli alloggi comunali più confortevoli. È questo l’obiettivo degli interventi realizzati dal Comune di Forte dei Marmi in via degli Olmi, dove si sono conclusi i lavori al tetto dell’immobile al civico 122, destinato all’emergenza abitativa. Intanto, la giunta ha approvato un nuovo progetto da 100mila euro per sostituire i portoncini d’ingresso e realizzare altre sistemazioni nelle case parcheggio della stessa via come le recinzioni e i cancelli.

Il rifacimento del tetto, con un importo contrattuale di 120700 euro, ha permesso di sostituire la vecchia copertura e migliorare l’isolamento dell’edificio. Un intervento pensato per proteggere maggiormente gli alloggi dal freddo e dal caldo, ridurre le dispersioni di calore e contribuire al risparmio energetico. I lavori hanno compreso anche la sistemazione delle altre parti del tetto e la tinteggiatura dei camini.

Il percorso proseguirà con la sostituzione dei portoncini d’ingresso e ulteriori interventi di miglioramento. Il nuovo progetto, predisposto dall’ufficio lavori pubblici e approvato dalla giunta il 15 ottobre, prevede una spesa complessiva di 100mila euro, già prevista nel bilancio comunale 2026.