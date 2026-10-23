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Al via la campagna abbonamenti per la stagione di prosa del Teatro comunale di Pietrasanta
Da lunedì 26 ottobre si parte con le conferme dei vecchi abbonamenti: ecco il programma, le date, i prezzi e le informazioni per acquistare
Si apre lunedì (26 ottobre) la campagna abbonamenti per la stagione di prosa 2026/2027 del teatro comunale Cesare Galeotti di Pietrasanta. Otto appuntamenti, dal 26 novembre all’1 aprile, che compongono il cartellone promosso e organizzato da Fondazione la Versiliana e Fondazione Toscana spettacolo, sotto l’egida del comune di Pietrasanta.
La campagna si aprirà con il rinnovo degli abbonamenti per gli spettatori già abbonati, che potranno confermare il proprio posto dal 26 ottobre fino al 7 novembre (escluse le domeniche e lunedì 2 novembre). Lunedì 9 e martedì 10 novembre saranno dedicati al cambio posto, mentre da mercoledì 11 a mercoledì 18 novembre sarà possibile sottoscrivere nuovi abbonamenti. Le operazioni si svolgeranno alla biglietteria del teatro comunale, dalle 17 alle 19.
Il programma della stagione propone un percorso tra classici della drammaturgia, commedia e scrittura contemporanea, con alcuni tra i protagonisti più apprezzati della scena italiana e un appuntamento dedicato alla danza. Il cartellone si inaugurerà giovedì 26 novembre con Franco Branciaroli in Non si sa come di Luigi Pirandello, con la regia di Paolo Valerio, e proseguirà venerdì 4 dicembre con Lodo Guenzi in Morte accidentale di un anarchico di Dario Fo e Franca Rame, diretto da Giorgio Gallione. Sabato 9 gennaio sarà la volta di Cristiana Capotondi con L’attrice, scritto e diretto da Giacomo Battiato. Giovedì 11 febbraio andrà in scena Le Dieu du Carnage di Yasmina Reza, con Francesca Agostini, Andrea Di Casa, Alessia Giuliani e Antonio Zavatteri, che firma anche la regia. Venerdì 26 febbraio spazio a Streghe da marciapiede di Francesco Silvestri, con Gina Amarante, Luisa Amatucci, Miriam Candurro, Antonella Prisco e Peppe Romano. Sabato 6 marzo saliranno sul palco Dino Abbrescia, Massimo De Lorenzo, Alessandro Tiberi e Claudia Potenza con La cosa giusta, scritto e diretto da Giacomo Ciarrapico. Mercoledì 17 marzo saranno protagonisti Iaia Forte, Licia Maglietta e Andrea Renzi in I turni, testo e regia di Cristina Comencini. Chiusura giovedì 1 aprile con la danza di Monica Casadei e Verdi/Shakespeare: Trilogia della brama, progetto di Artemis danza ispirato a Otello, Macbeth e Falstaff.
Il costo dell’abbonamento è di 175 euro per la platea (155 euro il ridotto) e di 110 euro per la galleria (90 euro il ridotto).
Conclusa la campagna abbonamenti, da giovedì 19 novembre saranno in vendita i biglietti singoli per tutti gli spettacoli, che potranno essere acquistati online su www.ticketone.it e presso la biglietteria del teatro.
Info, orari e programma completo su www.versilianafestival.it