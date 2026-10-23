Al via la campagna abbonamenti per la stagione di prosa del Teatro comunale di Pietrasanta

Il programma della stagione propone un percorso tra classici della drammaturgia, commedia e scrittura contemporanea, con alcuni tra i protagonisti più apprezzati della scena italiana e un appuntamento dedicato alla danza. Il cartellone si inaugurerà giovedì 26 novembre con Franco Branciaroli in Non si sa come di Luigi Pirandello, con la regia di Paolo Valerio, e proseguirà venerdì 4 dicembre con Lodo Guenzi in Morte accidentale di un anarchico di Dario Fo e Franca Rame, diretto da Giorgio Gallione. Sabato 9 gennaio sarà la volta di Cristiana Capotondi con L’attrice, scritto e diretto da Giacomo Battiato. Giovedì 11 febbraio andrà in scena Le Dieu du Carnage di Yasmina Reza, con Francesca Agostini, Andrea Di Casa, Alessia Giuliani e Antonio Zavatteri, che firma anche la regia. Venerdì 26 febbraio spazio a Streghe da marciapiede di Francesco Silvestri, con Gina Amarante, Luisa Amatucci, Miriam Candurro, Antonella Prisco e Peppe Romano. Sabato 6 marzo saliranno sul palco Dino Abbrescia, Massimo De Lorenzo, Alessandro Tiberi e Claudia Potenza con La cosa giusta, scritto e diretto da Giacomo Ciarrapico. Mercoledì 17 marzo saranno protagonisti Iaia Forte, Licia Maglietta e Andrea Renzi in I turni, testo e regia di Cristina Comencini. Chiusura giovedì 1 aprile con la danza di Monica Casadei e Verdi/Shakespeare: Trilogia della brama, progetto di Artemis danza ispirato a Otello, Macbeth e Falstaff.