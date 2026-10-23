Via alla variazione al bilancio di previsione: oltre 3,3 milioni di euro di risorse aggiuntive per Viareggio

Servizi, sicurezza, sociale e investimenti per garantire serietà alle istituzione e ai cittadini, ma l’opposizione non è convinta

Il consiglio comunale di Viareggio ha approvato la variazione al bilancio di previsione, con 16 voti a favore e 7 contrari: una manovra che mobilita oltre 3,3 milioni di euro tra maggiori entrate, applicazione dell’avanzo di amministrazione e risorse vincolate, destinandoli al rafforzamento dei servizi alla cittadinanza, agli interventi sul patrimonio pubblico e al sostegno degli investimenti.

Le risorse che alimentano la variazione provengono da diverse voci, a partire dai maggiori accertamenti derivanti dall’attività di recupero dell’evasione Imu, dall’incremento del Fondo di solidarietà comunale e dalle maggiori entrate relative a canoni, concessioni, musei, controlli e servizi. La manovra prevede inoltre l’utilizzo di quote dell’avanzo di amministrazione, nel rispetto delle relative destinazioni e dei vincoli contabili.

Una parte delle risorse aggiuntive viene destinata al potenziamento della spesa corrente, con particolare attenzione ai servizi direttamente rivolti ai cittadini. Nel settore educativo sono previsti stanziamenti per il miglioramento della qualità dei servizi per la prima infanzia e per i centri estivi. Sul fronte sociale vengono rafforzati gli interventi socio-assistenziali e le risorse destinate alla struttura di pronto accoglimento, con l’obiettivo di sostenere i servizi rivolti alle persone e alle situazioni di maggiore fragilità. La variazione interessa anche la cultura, lo sport e i musei. Sono inoltre previsti stanziamenti per il funzionamento degli uffici comunali e per il miglioramento della capacità amministrativa dell’ente, anche attraverso il potenziamento delle attività di riscossione e controllo.

“Quella che abbiamo approvato non è soltanto una variazione contabile – ha sottolineato la capogruppo della Lista blu Azzurra Benvenuti, – ma una manovra che mette a frutto le risorse disponibili per dare risposte concrete alla città, mantenendo intatti gli equilibri di bilancio. Credo che il dato più importante sia proprio questo: la capacità di tradurre una gestione attenta delle risorse pubbliche in maggiori opportunità per i cittadini. Non ci limitiamo a registrare nuove entrate, ma scegliamo di utilizzarle per migliorare i servizi, sostenere le persone e investire sul futuro di Viareggio”.

Particolare rilievo assume il capitolo relativo alla polizia locale e alle attività di controllo del territorio. La manovra registra un incremento di quasi 500mila euro nella voce relativa ai redditi da lavoro dipendente, accompagnato da ulteriori risorse per beni, servizi e attività di controllo. L’intervento è finalizzato a sostenere la capacità operativa dell’ente.

“Investire sul personale e sulle attività di controllo – continua Benvenuti, – significa garantire una maggiore presenza sul territorio e, contemporaneamente, rendere più efficace il contrasto all’evasione e alle irregolarità. È un circolo virtuoso che rafforza insieme legalità e bilancio, restituendo alla collettività risorse che possono essere impiegate nell’interesse di tutti”.

Sul versante degli investimenti, la variazione prevede l’utilizzo di avanzo vincolato e di nuove risorse in conto capitale per finanziare interventi sul patrimonio pubblico. Tra gli ambiti interessati figurano l’edilizia residenziale pubblica e i lavori pubblici, con l’incremento dei relativi stanziamenti. L’impostazione della manovra distingue le risorse destinate ai servizi da quelle rivolte agli investimenti, con l’obiettivo di sostenere gli interventi sul patrimonio senza compromettere gli equilibri della gestione corrente.

“Questa variazione dimostra che è possibile rafforzare i servizi, sostenere gli investimenti e mantenere una gestione finanziaria equilibrata. Le maggiori spese sono coperte da entrate effettive o da risorse già disponibili e vincolate: un elemento che considero fondamentale per garantire serietà e sostenibilità alle scelte amministrative. È una variazione prudente nei conti ma ambiziosa negli obiettivi, che trasforma numeri e tabelle in servizi, opere e sicurezza per i cittadini. Ed è con questa convinzione che abbiamo espresso il nostro voto favorevole” conclude Benvenuti.

Dall’opposizione

Il gruppo consiliare di opposizione Marialina Marcucci sindaca, invece, ha votato contro la variazione di bilancio e contro il bilancio consolidato 2025 di Viareggio, esprimendo una netta bocciatura politica e di metodo nei confronti della maggioranza.

“Il documento contabile approvato oggi rappresenta l’ultimo capitolo di una stagione amministrativa conclusa, di cui rispettiamo il percorso pur non avendone condiviso scelte, priorità e modalità di governo – spiega il capogruppo Cristiano Ceragioli. – Contestiamo la continuità politica e di metodo con il precedente decennio amministrativo. Manca una visione d’insieme per Viareggio e manca un dialogo autentico; gli atti vengono presentati come capitoli isolati anziché come parte di un progetto complessivo”.

A spiegare i motivi, invece del voto contrario alla variazione di bilancio è la consigliera, avvocato Silvia Bertolucci, che ha contestato l’impostazione finanziaria della maggioranza, definendola priva della necessaria prudenza e programmazione a lungo termine: “Il bilancio non è un semplice esercizio contabile, ma lo strumento con cui un’amministrazione dimostra la propria capacità di governare”.

L’opposizione ha poi denunciato la mancanza di prudenza finanziaria. Le criticità riguardano le coperture incerte basate su futuri recuperi dell’evasione Imu, il mancato adeguamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità e l’uso di variazioni d’urgenza per coprire spese ordinarie e prevedibili come quelle del personale.