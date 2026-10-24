Sul palco|
‘Falsissimo’ di Fabrizio Corona a novembre al teatro Manzoni di Massarosa
La controversa rappresentazione fra media, gossip e mondo dei vip all’insegna del sensazionalismo approda in provincia di Lucca
Un racconto senza filtri “sul potere dei media, sul gossip e sulle dinamiche nascoste dell’informazione”. Dopo il grande successo registrato nella scorsa primavera con una serie di repliche tutte esaurite, lo spettacolo Falsissimo con protagonista Fabrizio Corona si appresta ad arrivare sul palcoscenico del Teatro Manzoni di Massarosa.
L’appuntamento con la nuova stagione è fissato per venerdì 28 novembre alle 21,15, con l’obiettivo di portare gli spettatori “dentro ciò che abitualmente rimane fuori dai racconti ufficiali”.
Sul palco non ci sarà spazio per la finzione, ma verranno svelati “errori, cadute e retroscena inediti legati al mondo dei poteri mediatici, dei nomi intoccabili e dei silenzi istituzionali”, è la promessa dello spettacolo.
La rappresentazione punta a dividere e fare discutere, rivendicando la libertà di espressione attraverso una visione che rompe gli schemi tradizionali della narrazione pubblica.
I biglietti in prevendita sono disponibili sul sito www.megliodiieri.it.