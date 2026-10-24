Pietrasanta, in arrivo una variazione di bilancio da 3 milioni

“Da una parte, raccogliamo e riassegnamo le maggiori entrate ottenute, ad esempio, dall’attività di verifica e controllo Imu – spiega la vicesindaca e assessora al bilancio, Francesca Bresciani – e dalla riscossione degli oneri di urbanizzazione. Dall’altra, andiamo ad applicare altri 928 mila euro dell’avanzo di amministrazione per rispondere alle necessità del territorio e intraprendere nuovi percorsi di sviluppo”. Superano così quota 21 milioni e 600 mila euro, le risorse già applicate dall’avanzo di bilancio: “Rigettiamo, dati alla mano, tutte le accuse di immobilismo e incapacità di programmazione che ci erano state frettolosamente rivolte dalle opposizioni. La nostra linea amministrativa ha sempre guardato al bisogno reale dei cittadini, al corretto impiego delle risorse pubbliche e a una loro gestione prudente, per essere sempre pronti ad agire anche laddove si verifichino imprevisti o emergenze. Alla prova dei fatti, il tempo dà sempre ragione al lavoro serio e alla buona amministrazione“.