Walter Ferrari nuovo commissario della Lega per il comune di Viareggio

A seguito del congresso provinciale della Lega di Lucca, dove è risultata eletta l’onorevole Elisa Montemagni, si comunica la nomina del nuovo commissario per il comune di Viareggio, nella figura di Walter Ferrari.

Una nomina che si inserisce nel percorso di rinnovamento e radicamento territoriale avviato dalla nuova segreteria provinciale lucchese , nel solco del progetto federale rilanciato a livello nazionale nel recente congresso di Milano.

“Ringrazio l’onorevole Elisa Montemagni e tutta la segreteria provinciale per la fiducia accordatami – dichiara Ferrari – È un incarico che assumo con grande senso di responsabilità verso la nostra comunità di Viareggio. Lavoreremo in piena sintonia con l’organo provinciale del partito per portare il messaggio del federalismo vero anche in Versilia : più autonomia, più sicurezza, più attenzione ai problemi concreti dei cittadini”.

“Sono certa che Walter saprà adempiere egregiamente al ruolo, coinvolgendo immediatamente militanti e sostenitori al fine di rilanciare ulteriormente la Lega anche nel territorio viareggino. In bocca al lupo e buon lavoro”, così l’onorevole Elisa Montemagni, segretario provinciale della Lega.