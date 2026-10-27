Camaiore, 23 defibrillatori per le scuole: il progetto dei balneari si rinnova da 14 anni

Il Consorzio Riviera Toscana consegna un Dae a ogni istituto del territorio e garantisce formazione del personale e manutenzione. In estate i dispositivi torneranno negli stabilimenti balneari

Ogni scuola del comune di Camaiore avrà il proprio defibrillatore. Il Consorzio Riviera Toscana – associazione Balneari di Lido di Camaiore – ha infatti consegnato ben 23 defibrillatori (Dae) agli istituti scolastici del territorio, un dispositivo salvavita per ciascuna scuola. Una iniziativa che si ripete da 14 anni consecutivi.

La consegna ufficiale si è svolta presso la scuola Gaber di Lido di Camaiore, alla presenza della dirigente scolastica Sonia Imperatore, degli assessori del comune di Camaiore Anna Graziani e Claudia Larini e del Presidente dei Balneari di Lido, Luca Petrucci.

L’iniziativa si distingue per una formula pensata per garantire protezione lungo tutto l’arco dell’anno. I defibrillatori resteranno infatti nelle scuole per l’intera durata dell’anno scolastico; con l’arrivo dell’estate, quando le aule si svuotano, torneranno negli stabilimenti balneari, a disposizione dei bagnini e di chi frequenta la spiaggia nei mesi di maggiore affluenza. A settembre, con la riapertura delle scuole, i dispositivi rientreranno di nuovo negli istituti. Lo stesso apparecchio, dunque, è chiamato a tutelare la comunità dodici mesi su dodici, tra i banchi d’inverno e sul litorale d’estate.

Quello promosso dal Consorzio Riviera Toscana è un progetto pluriennale che non si esaurisce nella consegna. I balneari si faranno infatti carico anche della formazione del personale scolastico all’utilizzo dei Dae, perché in caso di necessità vi sia sempre chi sappia intervenire con tempestività e sicurezza, e della manutenzione dei dispositivi, compresa la sostituzione periodica di piastre e batterie, in modo da mantenerli costantemente efficienti e pronti all’uso.

Il presidente dei balneari di Lido, Luca Petrucci, ha sottolineato come il progetto nasca dalla volontà della categoria di mettere a disposizione della comunità un presidio concreto di sicurezza, rafforzando il legame tra gli operatori della spiaggia, la scuola e il territorio.

La scuola Gaber, sede della cerimonia, ha un significato particolare: fu infatti la prima scuola della Versilia ad essere dotata di un defibrillatore e ad essere dichiarata cardio-protetta, nel 2011. Un primato che, a distanza di anni, si allarga oggi a tutte le scuole del Comune di Camaiore.

“A nome dell’Amministrazione comunale desidero ringraziare il Consorzio Riviera Toscana e i balneari di Lido per questo gesto di grande sensibilità – ha affermato l’assessora Anna Graziani -. Avere un defibrillatore in ogni scuola significa offrire a studenti, famiglie e personale una garanzia in più, e questo è possibile grazie al sostegno concreto di chi vive e lavora sul nostro territorio”.

“Ringraziamo i balneari per l’attenzione dimostrata verso le nostre scuole e per l’impegno che hanno assunto anche sul fronte della formazione e della manutenzione – ha aggiunto l’assessora Claudia Larini -. È un esempio virtuoso di collaborazione tra privati e istituzioni, che mette al centro la tutela della salute dei cittadini“.