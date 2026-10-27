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Camaiore, 23 defibrillatori per le scuole: il progetto dei balneari si rinnova da 14 anni
Il Consorzio Riviera Toscana consegna un Dae a ogni istituto del territorio e garantisce formazione del personale e manutenzione. In estate i dispositivi torneranno negli stabilimenti balneari
Ogni scuola del comune di Camaiore avrà il proprio defibrillatore. Il Consorzio Riviera Toscana – associazione Balneari di Lido di Camaiore – ha infatti consegnato ben 23 defibrillatori (Dae) agli istituti scolastici del territorio, un dispositivo salvavita per ciascuna scuola. Una iniziativa che si ripete da 14 anni consecutivi.
La consegna ufficiale si è svolta presso la scuola Gaber di Lido di Camaiore, alla presenza della dirigente scolastica Sonia Imperatore, degli assessori del comune di Camaiore Anna Graziani e Claudia Larini e del Presidente dei Balneari di Lido, Luca Petrucci.
L’iniziativa si distingue per una formula pensata per garantire protezione lungo tutto l’arco dell’anno. I defibrillatori resteranno infatti nelle scuole per l’intera durata dell’anno scolastico; con l’arrivo dell’estate, quando le aule si svuotano, torneranno negli stabilimenti balneari, a disposizione dei bagnini e di chi frequenta la spiaggia nei mesi di maggiore affluenza. A settembre, con la riapertura delle scuole, i dispositivi rientreranno di nuovo negli istituti. Lo stesso apparecchio, dunque, è chiamato a tutelare la comunità dodici mesi su dodici, tra i banchi d’inverno e sul litorale d’estate.
Quello promosso dal Consorzio Riviera Toscana è un progetto pluriennale che non si esaurisce nella consegna. I balneari si faranno infatti carico anche della formazione del personale scolastico all’utilizzo dei Dae, perché in caso di necessità vi sia sempre chi sappia intervenire con tempestività e sicurezza, e della manutenzione dei dispositivi, compresa la sostituzione periodica di piastre e batterie, in modo da mantenerli costantemente efficienti e pronti all’uso.
Il presidente dei balneari di Lido, Luca Petrucci, ha sottolineato come il progetto nasca dalla volontà della categoria di mettere a disposizione della comunità un presidio concreto di sicurezza, rafforzando il legame tra gli operatori della spiaggia, la scuola e il territorio.
La scuola Gaber, sede della cerimonia, ha un significato particolare: fu infatti la prima scuola della Versilia ad essere dotata di un defibrillatore e ad essere dichiarata cardio-protetta, nel 2011. Un primato che, a distanza di anni, si allarga oggi a tutte le scuole del Comune di Camaiore.
“A nome dell’Amministrazione comunale desidero ringraziare il Consorzio Riviera Toscana e i balneari di Lido per questo gesto di grande sensibilità – ha affermato l’assessora Anna Graziani -. Avere un defibrillatore in ogni scuola significa offrire a studenti, famiglie e personale una garanzia in più, e questo è possibile grazie al sostegno concreto di chi vive e lavora sul nostro territorio”.
“Ringraziamo i balneari per l’attenzione dimostrata verso le nostre scuole e per l’impegno che hanno assunto anche sul fronte della formazione e della manutenzione – ha aggiunto l’assessora Claudia Larini -. È un esempio virtuoso di collaborazione tra privati e istituzioni, che mette al centro la tutela della salute dei cittadini“.
La dirigente scolastica Sonia Imperatore ha concluso: “Un sentito grazie al Consorzio Riviera Toscana per questa consegna, che ci rende più sicuri e ci permette di continuare un percorso di attenzione alla prevenzione iniziato qui alla Gaber ormai tanti anni fa. La formazione del personale sarà un tassello fondamentale per far sì che questi strumenti siano davvero efficaci”.