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Da Forte dei Marmi alla Corte costituzionale: eletto Alberto Giusti
Si insedierà in Consulta il 14 novembre
La Corte di cassazione ha eletto Alberto Giusti giudice della Corte costituzionale, in sostituzione del presidente Giovanni Amoroso il cui mandato scadrà il 13 novembre.
Nato a Forte dei Marmi il 27 ottobre 1961, Giusti è stato nominato Consigliere di cassazione a fine 2007. Ha coordinato le Sezioni Unite Civili dal maggio 2023. Candidato unico, è espressione di un’ampia convergenza e rimarrà in carica quale giudice della Corte costituzionale, in quota ai 5 giudici eletti dalle supreme magistrature, per 9 anni.
Si insedierà in Consulta il 14 novembre, dopo la notifica ufficiale dell’elezione da parte della Corte di cassazione alla Presidenza della Repubblica, alla Corte costituzionale e al Ministero della giustizia ed il suo giuramento di fedeltà alla Repubblica davanti al Capo dello Stato Mattarella. Nel curriculum di Giusti c’è, tra l’altro, la relazione della sentenza sul caso Eluana Englaro, con cui la Cassazione accolse, nei limiti indicati nella motivazione, il ricorso del padre Beppino, rinviando alla Corte d’appello di Milano.