Da Forte dei Marmi alla Corte costituzionale: eletto Alberto Giusti

Nato a Forte dei Marmi il 27 ottobre 1961, Giusti è stato nominato Consigliere di cassazione a fine 2007. Ha coordinato le Sezioni Unite Civili dal maggio 2023. Candidato unico, è espressione di un’ampia convergenza e rimarrà in carica quale giudice della Corte costituzionale, in quota ai 5 giudici eletti dalle supreme magistrature, per 9 anni.