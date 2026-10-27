Fosso della Giraldina, sicurezza idraulica e nuova pista ciclabile: il cantiere avanza

Uomini e mezzi al lavoro, ruspe che scavano e modellano l’alveo. Il cantiere del Fosso della Giraldina è in piena attività e sta avanzando secondo programma: nel sopralluogo effettuato martedì 27 ottobre, il presidente del Consorzio di Bonifica Toscana Nord, Dino Sodini, e il sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci, hanno verificato sul posto l’andamento delle lavorazioni avviate nei primi giorni di ottobre. Lo spostamento dell’alveo verso mare, le nuove protezioni spondali nei tratti più esposti ai fenomeni erosivi e gli interventi per migliorare la qualità delle acque procedono con continuità, con l’obiettivo di chiudere il cantiere entro il mese di febbraio. Durante il sopralluogo, sindaco e presidente, assieme ai tecnici, hanno incontrato alcuni dei residenti proprietari delle abitazioni che si trovano lungo il corso d’acqua: i cittadini hanno evidenziato la bontà del progetto e l’importanza dell’opera per la riduzione del rischio idraulico.

L’intervento, finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del piano FESR 2021–2027, inquadra il Fosso della Giraldina in una visione complessiva che unisce sicurezza idraulica, qualità ambientale e fruibilità urbana. La riqualificazione del corso d’acqua consentirà di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare le sponde e migliorare il deflusso, ma anche di restituire al quartiere un elemento più ordinato e accessibile. Una volta completata la messa in sicurezza, la sponda destra del Fosso ospiterà un nuovo tratto della Pista Ciclabile Mare–Monti, garantendo il collegamento tra il Pontile di Lido, via Italica e via Fratelli Rosselli. È prevista inoltre la realizzazione di un ponticello ciclopedonale che permetterà ai residenti dei nuclei abitati lato-monti di raggiungere l’Aurelia senza transitare da via Italica.

“Un cantiere atteso da tempo, che vede la messa in sicurezza di un corso d’acqua tra i più importanti della frazione di Lido – spiega il sindaco di Camaiore Marcello Pierucci -. L’intervento, oltre a mettere in sicurezza le abitazioni di via Buonarroti dall’erosione delle loro resedi a giardino, sarà l’occasione per rendere vivibile e verde quella zona. Senza dimenticarci che, a partire dall’incrocio con via delle Serre, sulla nuova sponda del Fosso sorgerà un ulteriore tratto di pista ciclabile: sarà la continuazione della Mare-Monti che, partita dal Pontile, porteremo adesso sulla Via Italica, per poi proseguire, negli anni, in direzione Camaiore. E sarà collegata anche a quella, attualmente in realizzazione, lungo via delle Barbate, che poi vogliamo far proseguire nella zona del Magazzeno in direzione Viareggio. Non solo una messa in sicurezza del corso d’acqua, ma un’opera importantissima per l’urbanizzazione di Lido e per l’ampliamento delle infrastrutture dolci: un tema su cui puntiamo e investiamo moltissimo“.