Nuove opportunità professionali, a Forte dei Marmi arriva il Recruiting day

Dalle 9,30 alle 13 del 3 novembre sarà possibile incontrare i selezionatori, conoscere le posizioni aperte e consegnare il proprio curriculum

Favorire l’incontro tra chi cerca un’occupazione e le opportunità professionali del territorio attraverso colloqui e contatti diretti. È questo l’obiettivo del Recruiting day organizzato dall’ufficio Informagiovani del comune di Forte dei Marmi, in collaborazione con le principali agenzie per il lavoro della zona, in programma il 3 novembre, dalle 9,30 alle 13, a Villa Bertelli, in via Mazzini 200.

La giornata sarà dedicata alla selezione di numerose figure professionali: addetti alle pulizie e alla mensa, personale per la grande distribuzione organizzata, tra cui cassieri e scaffalisti, impiegati, operai generici e specializzati, magazzinieri e autisti. Saranno prese in considerazione anche candidature di persone appartenenti alle categorie protette.

I partecipanti potranno sostenere colloqui in presenza con gli addetti alla selezione delle agenzie, conoscere le posizioni disponibili e lasciare il proprio curriculum per le offerte di lavoro attuali e future. L’iniziativa punta a riportare la ricerca lavorativa a una dimensione di relazione personale, offrendo ai candidati la possibilità di presentare direttamente le proprie esperienze, competenze e aspirazioni.

“Con questa iniziativa vogliamo offrire a chi cerca lavoro un’occasione concreta per presentarsi, far conoscere le proprie competenze e confrontarsi direttamente con chi si occupa di selezione del personale – dichiara il presidente del consiglio comunale Michele Pellegrini –. Il contatto personale è un elemento prezioso per orientarsi tra le opportunità professionali del territorio. Grazie al lavoro dell’ufficio Informagiovani e alla collaborazione delle agenzie, mettiamo a disposizione un servizio rivolto sia a chi cerca una prima occupazione sia a chi desidera rimettersi in gioco, con attenzione anche all’inserimento lavorativo delle persone appartenenti alle categorie protette”.