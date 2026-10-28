La villa che ispirò La Bohème, in vendita a 130 anni dalla prima assoluta

Tra quelle mura e quel giardino passeggiò anche Giacomo Puccini. Ma a lasciare a bocca aperta di Villa Ginori è anche molto altro, come quella incredibile promiscuità tra terra e mare, mattoni e vegetazione.

Villa Ginori, sulle rive del Lago di Massaciuccoli, è sul mercato con Lionard. Appartenuta al marchese Carlo Benedetto Ginori Lisci, la storica dimora fu frequentata da Giacomo Puccini, che proprio al marchese dedicò La Bohème. L’aspetto attuale della tenuta si deve al marchese Ginori Lisci, erede della celebre manifattura di porcellane Ginori di Doccia, fondata alle porte di Firenze nella prima metà del XVIII secolo. Nel 1887 acquistò dai conti Minutoli il Lago di Massaciuccoli e i terreni circostanti, trasformando un edificio preesistente in una dimora di gusto neogotico toscano. La torre, la loggia, il paramento in mattoni rossi, le bifore e i dettagli in marmo bianco ne definirono l’identità architettonica. La villa appartiene tuttora ai discendenti della famiglia Ginori Lisci.

Dalla fine dell’Ottocento, Puccini viveva sulla sponda opposta del lago, a Torre del Lago, dove avrebbe poi acquistato la proprietà destinata a diventare la sua celebre villa, oggi Villa Museo Giacomo Puccini. Frequentava Villa Ginori raggiungendola via acqua e utilizzandone la darsena come approdo. Il rapporto con il marchese, proprietario del lago e dei terreni circostanti, si trasformò in una profonda amicizia alimentata anche dalla comune passione per la caccia. Il legame con la famiglia continuò negli anni. Il grande compositore fu particolarmente vicino a Maria Bianca Ginori Lisci, figlia di Carlo, che considerava una raffinata interlocutrice in materia musicale e alla quale chiedeva opinioni sui propri lavori.

Puccini dedicò La Bohème al marchese Ginori Lisci, come testimonia la dedica riportata nella prima edizione dell’opera, pubblicata nel 1896. Il capolavoro debuttò l’1 febbraio dello stesso anno al Teatro Regio di Torino. A 130 anni dalla prima assoluta, l’arrivo sul mercato della villa riporta l’attenzione sul legame tra il compositore, la famiglia Ginori e il paesaggio del Lago di Massaciuccoli.