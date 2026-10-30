La Prima Estate, Turnstile e Billy Idol per l’ultima giorrnata del festival estivo al Parco Bussoladomani

L’onda dei Turnstile arriva a La Prima Estate. La band di Baltimore sarà l’headliner della serata conclusiva del festival, domenica 27 giugno 2027, al Parco Bussoladomani di Lido di Camaiore, per la sua unica data italiana. Prima di loro salirà sul palco Billy Idol, protagonista di quasi cinquant’anni di storia del rock: una presenza che rende ancora più speciale una giornata in cui generazioni diverse si ritroveranno nella stessa attitudine, a pochi metri dal mare della Versilia.

L’annuncio arriva mentre le immagini del concerto dei Turnstile a Washington continuano a circolare sui social. Sabato (24 ottobre) circa 60mila persone hanno riempito il National Mall, ai piedi del Washington Monument, per lo show gratuito a sostegno degli aiuti umanitari in Palestina, Sudan e Libano. Una folla immensa, cori, salti e un’energia collettiva che ha trasformato il concerto in uno degli eventi musicali più discussi di questi giorni.

È la forza di una band che ha portato l’urgenza dell’hardcore davanti a un pubblico sempre più vasto, aprendola a melodie, groove e possibilità imprevedibili. I Turnstile hanno costruito un linguaggio capace di attraversare le scene e una connessione con il pubblico che dal vivo diventa travolgente: ogni ritornello è un coro, ogni accelerazione una scarica condivisa.

Dopo la svolta di Glow On, Never Enough ha consacrato questa traiettoria. Un disco già di culto, che alterna chitarre, aperture melodiche, atmosfere sospese ed esplosioni di energia, allargando ancora l’orizzonte della band. La sua forza di attrazione ha trovato un’ulteriore conferma in Never Enough: Versions, pubblicato ad agosto: una rilettura dell’album alla quale hanno contribuito, tra gli altri, Elton John, Hayley Williams, Blood Orange, Four Tet, Floating Points, Faye Webster, Panda Bear e Alex G. Personalità diversissime riunite attorno a una delle band che più stanno incidendo sull’immaginario musicale contemporaneo.

Prima del set conclusivo dei Turnstile, il palco sarà di Billy Idol. Dai primi passi con i Generation X alla carriera solista al fianco del chitarrista Steve Stevens, Idol ha unito l’immediatezza del punk, la teatralità e la sfrontatezza del rock’n’roll in uno stile inconfondibile. Rebel Yell, White Wedding, Dancing With Myself, Eyes Without a Face e Cradle of Love sono diventate parte della memoria collettiva, conservando intatta la loro capacità di accendere il pubblico.

Una storia che continua a scriversi: nel 2025 Idol ha pubblicato Dream Into It, accolto con entusiasmo da pubblico e critica, mentre nel 2026 il documentario Billy Idol Should Be Dead ha ripercorso la sua vita e la sua carriera. A novembre entrerà nella Rock & Roll Hall of Fame, come membro della classe 2026.

La presenza di Billy Idol nella giornata guidata dai Turnstile dà forma a un incontro che attraversa quasi mezzo secolo di musica: canzoni diventate classici e nuovi inni, percorsi diversi e una comune libertà di rompere gli schemi. Due concerti distinti, dentro una giornata che accompagnerà il pubblico fino all’esplosione finale dei Turnstile.

Dopo aver annunciato The Chemical Brothers per la serata inaugurale, La Prima Estate svela così l’headliner che chiuderà l’edizione 2027, aggiungendo un altro tassello a un’estate da vivere tra musica e mare. Una giornata in spiaggia, il verde di Bussoladomani, i concerti sotto il cielo della Versilia: è questa l’atmosfera in cui prenderà vita uno degli appuntamenti più attesi del festival.

Altri tre artisti, che si esibiranno prima di Billy Idol e dei Turnstile, completeranno la line up di domenica 27 giugno e saranno annunciati a breve.