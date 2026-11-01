L'evento|
L’artista Gianfranco Bianchi presenta a Viareggio il suo libro ‘I Cambiamenti Climatici’
Al termine della presentazione sarà disponibile il firmacopie del libro e, a seguire, un aperitivo offerto dall’artista
Alla biblioteca di quartiere circolo Il Fienile di Viareggio prosegue la rassegna Il salotto in biblioteca. Mercoledì (11 novembre), alle 16,30, si terrà la presentazione del libro di Gianfranco Bianchi I Cambiamenti Climatici – dialogo tra Arte e Scienza.
All’evento interverranno l’artista Gianfranco Bianchi, autore della pubblicazione, e la poetessa, scrittrice, drammaturga e performer Monica Petroni.
Gianfranco Bianchi, attraverso le sue opere d’arte (dipinti e istallazioni), presenti nel libro e dedicate alle problematiche riguardo il riscaldamento globale, dà l’occasione speciale di poter approfondire un argomento estremamente attuale attraverso una lente particolare: quella di un artista che da tempo ha trovato un dialogo fra il mondo dell’arte visiva e il mondo scientifico.
La poetessa Monica Petroni, presente nel libro con due poesie a tema, proietterà le relative videopoesie, fornendo un ulteriore punto di vista.
Al termine della presentazione sarà disponibile il firmacopie del libro di Gianfranco Bianchi e, a seguire, un aperitivo offerto dall’artista.