L’artista Gianfranco Bianchi presenta a Viareggio il suo libro ‘I Cambiamenti Climatici’

All’evento interverranno l’artista Gianfranco Bianchi , autore della pubblicazione, e la poetessa, scrittrice, drammaturga e performer Monica Petroni .

Gianfranco Bianchi, attraverso le sue opere d’arte (dipinti e istallazioni), presenti nel libro e dedicate alle problematiche riguardo il riscaldamento globale, dà l’occasione speciale di poter approfondire un argomento estremamente attuale attraverso una lente particolare: quella di un artista che da tempo ha trovato un dialogo fra il mondo dell’arte visiva e il mondo scientifico.