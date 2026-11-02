Campa Cavallo, a Villa Bertelli l’incontro con gli autori del libro ‘Psichiatria da protagonisti’

Sarà un dialogo intenso e ricco di spunti quello in programma venerdì (6 novembre) alle 17,30 a Villa Bertelli con il dialogo tra Paolo Giovanazzi e Andrea Puecher, autori del libro Psichiatria da protagonisti edito da Erickson. Insieme ai due autori interverranno lo psichiatra Gabriele Massei e Nico Cerri della Fondazione Con Noi.

Il libro parte da un’idea semplice quanto potente: chiedere direttamente agli utenti e ai familiari coinvolti nella salute mentale di progettare il loro servizio ideale. È quello che hanno fatto gli autori, riportando le tante testimonianze e proposte di chi il disagio lo vive sulla propria pelle. Sono partiti dalle strategie di prevenzione, affrontando poi le complesse tematiche della cura e dell’ambita guarigione sociale. Dalle sofferenze legate allo stigma, alle azioni concrete per informare e sensibilizzare la cittadinanza, sino a creare una valida rete integrata sul territorio. Dalla presa in carico da parte di un Centro di salute mentale, all’importanza della prima accoglienza, del rapporto con gli operatori e degli aspetti ambientali ed organizzativi. Focalizzandosi sul protagonismo di utenti e familiari, vera risorsa da valorizzare sempre più nel percorso ispirato alla recovery, intesa come esperienza di crescita personale e di protagonismo oltre la malattia. Senza trascurare gli aspetti qualitativi di un Servizio che dovrebbe essere sempre orientato ai bisogni e alle aspettative dell’utenza. Un libro rivolto non soltanto a chi è impegnato, a vario titolo, nel mondo della salute mentale, ma anche a una platea più ampia di lettori interessati a conoscere da dentro una realtà che riguarda direttamente una quota crescente della società.

La rassegna culturale Campa Cavallo è alla seconda edizione e continuerà fino a fine anno a offrire appuntamenti pubblici a ingresso libero per dialogare intorno ai temi complessi della salute mentale, della neurodivergenza, della disabilità e del caregiving. Viene organizzata da Fondazione per la Coesione Sociale, Azienda Usl Toscana Nord Ovest, Fondazione Mario Tobino, cooperativa sociale C.RE.A., Centro Studi e Ricerche Prof. Guglielmo Lippi Francesconi e Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara, in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e con il patrocinio delle Conferenze dei sindaci della Piana di Lucca, della Valle del Serchio e della Versilia.

A Villa Bertelli per l’incontro con Giovanazzi e Puecher ci sarà il Marco Cavallo, opera in cartapesta realizzata nel 2024 dal maestro costruttore Carlo Lombardi alla Cittadella del Carnevale, con il contributo della Fondazione per la Coesione Sociale e la partecipazione di diverse realtà che operano nel campo della disabilità e della salute mentale. Il programma completo è sul sito della Fondazione per la Coesione Sociale e le presentazioni sono aperte a tutti e in particolare a persone con disabilità o neurodivergenti, famiglie e caregivers, operatori e insegnanti.