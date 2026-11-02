L'appuntamento|
‘Cento anni di Villa Bertelli’, l’incontro nel giardino d’inverno del complesso per ripercorrerne le fasi della vita
“Conoscere la storia della propria comunità aiuta a sentirsi parte di essa e a prendersene cura”, sottolinea il sindaco Murzi
Cento anni di Villa Bertelli. Domenica (8 novembre), alle 16,30, nel giardino d’inverno del complesso sarà il momento dell’incontro organizzato dal comitato Un secolo di Vittoria Apuana in collaborazione con la Fondazione Villa Bertelli e con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
L’appuntamento ripercorrerà le diverse fasi della vita dello stabile, inizialmente residenza dei dirigenti Sipe e divenuto nel 1926 pensione Bertelli. Un percorso che arriverà al 2002, anno dell’acquisto da parte del Comune di Forte dei Marmi, e alla successiva trasformazione della villa nell’attuale polo culturale.
A raccontare questa storia saranno Claudio Lari, presidente del comitato Un secolo di Vittoria Apuana; l’avvocato Bertelli, nipote di Ilio Bertelli, fondatore della pensione; Roberto Bertola, sindaco di Forte dei Marmi nel periodo dell’acquisizione; l’architetto Tiziano Lera, progettista del parco e della villa; ed Ermindo Tucci, presidente della Fondazione Villa Bertelli. Condurrà l’incontro la giornalista Silvana Arata.
“Vittoria Apuana è una frazione viva, sulla quale l’amministrazione ha investito molte risorse, dall’illuminazione pubblica al decoro urbano. Accanto alla cura dei luoghi – dichiara il sindaco, Bruno Murzi – è nostro dovere custodirne la memoria storica e trasmetterla alle nuove generazioni, che hanno la fortuna di vivere in un paese meraviglioso come il nostro. Conoscere la storia della propria comunità aiuta a sentirsi parte di essa e a prendersene cura. Ringrazio quindi gli organizzatori per questa importante iniziativa”.
Attraverso ricordi e testimonianze, l’iniziativa offrirà l’occasione di conoscere più da vicino le vicende di un edificio legato alla crescita di Vittoria Apuana, ricostruendone i cambiamenti e il ruolo assunto nel tempo nella vita della comunità.