‘Cento anni di Villa Bertelli’, l’incontro nel giardino d’inverno del complesso per ripercorrerne le fasi della vita

Cento anni di Villa Bertelli . Domenica (8 novembre), alle 16,30, nel giardino d’inverno del complesso sarà il momento dell’incontro organizzato dal comitato Un secolo di Vittoria Apuana in collaborazione con la Fondazione Villa Bertelli e con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.

L’appuntamento ripercorrerà le diverse fasi della vita dello stabile, inizialmente residenza dei dirigenti Sipe e divenuto nel 1926 pensione Bertelli. Un percorso che arriverà al 2002, anno dell’acquisto da parte del Comune di Forte dei Marmi, e alla successiva trasformazione della villa nell’attuale polo culturale .

A raccontare questa storia saranno Claudio Lari , presidente del comitato Un secolo di Vittoria Apuana; l’ avvocato Bertelli , nipote di Ilio Bertelli, fondatore della pensione; Roberto Bertola , sindaco di Forte dei Marmi nel periodo dell’acquisizione; l’architetto Tiziano Lera , progettista del parco e della villa; ed Ermindo Tucci , presidente della Fondazione Villa Bertelli. Condurrà l’incontro la giornalista Silvana Arata .

“Vittoria Apuana è una frazione viva, sulla quale l’amministrazione ha investito molte risorse, dall’illuminazione pubblica al decoro urbano. Accanto alla cura dei luoghi – dichiara il sindaco, Bruno Murzi – è nostro dovere custodirne la memoria storica e trasmetterla alle nuove generazioni, che hanno la fortuna di vivere in un paese meraviglioso come il nostro. Conoscere la storia della propria comunità aiuta a sentirsi parte di essa e a prendersene cura. Ringrazio quindi gli organizzatori per questa importante iniziativa”.