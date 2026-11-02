Pietrasanta celebra l’Unità d’Italia: in programma un corteo e la deposizione di una corona di alloro

Saranno oltre 100 bambini delle scuole primarie del Comune di Pietrasanta , accompagnati dai tamburi della contrada La Cervia , a guidare il corteo che aprirà le celebrazioni per l’anniversario dell’ Unità d’Italia , della vittoria di Vittorio Veneto e la Giornata delle Forze Armate , con il doveroso omaggio ai caduti di tutte le guerre.

Mercoledì (4 novembre) la partecipazione dei più giovani, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con i Comprensivi cittadini, darà un significato particolare alla ricorrenza, chiamata a ricordare quanti, anche giovanissimi, hanno sacrificato la propria vita per la Patria e a rinnovare i valori di solidarietà, responsabilità e senso del dovere che continuano a unire la comunità. Alle 10,30, in piazza Duomo, si formerà il corteo che, attraversando via Mazzini, raggiungerà piazza Statuto per la deposizione di una corona di alloro al Monumento ai Caduti. Gli alunni eseguiranno l’inno di Mameli, poi spazio agli interventi istituzionali e delle associazioni combattentistiche e d’arma.