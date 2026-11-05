Carnevale di Viareggio, tra i tre finalisti degli Italian Tourism Awards 2026

Il Carnevale di Viareggio entra nella rosa delle realtà finaliste degli Italian Tourism Awards 2026 – The Night of Excellence, il prestigioso riconoscimento nazionale che celebra le eccellenze del turismo italiano, valorizzando progetti, organizzazioni e protagonisti capaci di distinguersi per qualità, innovazione, visione e capacità di promuovere il territorio.

La comunicazione ufficiale ricevuta dall’organizzazione attesta che la candidatura del Carnevale di Viareggio ha superato la fase di valutazione del comitato tecnico, conquistando un posto tra le tre finaliste della propria categoria. Un risultato di particolare rilievo che rappresenta un riconoscimento del valore del Carnevale di Viareggio non soltanto come manifestazione spettacolare e artistica, ma anche come importante attrattore turistico e patrimonio culturale, identitario ed economico del territorio.

La selezione assume un significato ancora più importante alla luce dell’autorevolezza della giuria degli Italian Tourism Awards 2026, presieduta da Palmiro Noschese, strategic advisor per il settore della luxury hospitality. Ne fanno parte personalità di primo piano come Carlo Cracco, chef di fama internazionale; Veronica Berti Bocelli, Ceo dell’Andrea Bocelli Management Office; Maria Carmela Colaiacovo, presidente del Gruppo Il Sole 24 Ore; Aldo Melpignano, proprietario di Borgo Egnazia; Simona Tedesco, direttrice di Dove; Luca Pirolo, professore di Management alla Luiss; Andrea Delfini, fondatore di Blastness; Giuseppe De Martino, general manager del St. Regis e del Westin Excelsior di Roma; e Deborah Garlando, Ceo di Mhr e ideatrice del Premio.

La cerimonia conclusiva, denominata The Night of Excellence, si svolgerà mercoledì 2 dicembre nella prestigiosa cornice del Teatro dell’Opera di Roma. La serata sarà condotta da Gabriella Carlucci, madrina dell’evento, e vedrà la proclamazione dei vincitori delle diverse categorie, con una speciale occasione di visibilità nazionale in quanto la Cerimonia sarà anche trasmessa da Rai 2.

“Essere stati selezionati tra le tre finaliste di un premio nazionale così significativo – dichiara il presidente della Fondazione Carnevale Riccardo Maria Monti – rappresenta motivo di grande soddisfazione e orgoglio. È un riconoscimento che va oltre la manifestazione in sé e valorizza il lavoro di un’intera comunità, fatta di artisti, maestranze, collaboratori, istituzioni e operatori economici. Il Carnevale di Viareggio è una straordinaria espressione della creatività italiana, capace di coniugare tradizione, innovazione artistica, cultura e promozione turistica. Essere presenti tra le eccellenze selezionate a livello nazionale significa vedere riconosciuto il ruolo che questa manifestazione svolge nella promozione di Viareggio e dell’intera destinazione”.