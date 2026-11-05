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Mobilità sostenibile, via libera al percorso ciclabile Sentiero dell’Airone Cenerino
Approvato il progetto esecutivo da quasi 250mila euro per riqualificare i percorsi del Parco Caduti di Nassiriya e dell’area dello stadio Vignali
Approvato in giunta il progetto esecutivo del percorso ciclabile Sentiero dell’Airone Cenerino che prevede la riqualificazione del tratto di pista ciclopedonale all’interno del Parco Caduti di Nassiriya e del percorso salute adiacente allo stadio comunale L. Vignali.
L’intervento da quasi 250 mila euro, prevede la realizzazione di due tratti di percorso ciclo-pedonale: un primo tratto all’interno dell’area dello stadio comunale L. Vignali, lungo l’attuale percorso salute, interessato da interventi di riqualificazione finalizzati al recupero dell’area, attualmente caratterizzata da condizioni di abbandono e un secondo tratto all’interno del Parco Caduti di Nassiriya, attraverso la riqualificazione della pavimentazione esistente e la realizzazione di un percorso dedicato alla mobilità ciclopedonale. nuove sistemazioni a verde e arredi urbani, tra cui sedute, alberature, attrezzature ginniche, portabiciclette e cestini.
“L’obiettivo dell’amministrazione comunale – commenta Stefano Castelli assessore ai lavori pubblici – è quello di promuovere, realizzare e integrare forme di mobilità alternativa e sostenibile, convinti che non solo faccia bene all’ambiente ma anche alla valorizzazione di tutto il territorio dal punto di vista turistico”.
“La ciclopista Airone Cenerino – aggiunge la sindaca Simona Barsotti – si inserisce infatti in un progetto più ampio di interventi volti alla realizzazione di percorsi ciclopedonali: come la realizzazione in futuro di un percorso che permetta il collegamento dell’oasi del Chiarone con la stazione di Bozzano e quindi il percorso Fiori di Loto passando per la Brilla Porta del Parco“.