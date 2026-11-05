Mobilità sostenibile, via libera al percorso ciclabile Sentiero dell’Airone Cenerino

L’intervento da quasi 250 mila euro, prevede la realizzazione di due tratti di percorso ciclo-pedonale: un primo tratto all’interno dell’area dello stadio comunale L. Vignali, lungo l’attuale percorso salute, interessato da interventi di riqualificazione finalizzati al recupero dell’area, attualmente caratterizzata da condizioni di abbandono e un secondo tratto all’interno del Parco Caduti di Nassiriya, attraverso la riqualificazione della pavimentazione esistente e la realizzazione di un percorso dedicato alla mobilità ciclopedonale. nuove sistemazioni a verde e arredi urbani, tra cui sedute, alberature, attrezzature ginniche, portabiciclette e cestini.