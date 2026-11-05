Pietrasanta, intervento di pulizia e manutenzione alla Torre delle Ore

“Sulla sommità della torre – spiega l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni, Matteo Marcucci – stava proliferando vegetazione spontanea che, proseguendo nella crescita, avrebbe potuto intaccare la stabilità della struttura. Abbiamo quindi rimosso il piccolo arbusto e le infestanti dalla parte alta e approfittato per eseguire un check-up generale della struttura”.