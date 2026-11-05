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Pietrasanta, intervento di pulizia e manutenzione alla Torre delle Ore
Rimossa la vegetazione spontanea che cresceva sulla sommità della struttura
Intervento di ripristino e pulizia, nella mattinata di ieri (4 novembre), per la Torre delle Ore in piazza Duomo a Pietrasanta.
“Sulla sommità della torre – spiega l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni, Matteo Marcucci – stava proliferando vegetazione spontanea che, proseguendo nella crescita, avrebbe potuto intaccare la stabilità della struttura. Abbiamo quindi rimosso il piccolo arbusto e le infestanti dalla parte alta e approfittato per eseguire un check-up generale della struttura”.
L’operazione, effettuata con l’ausilio di un cestello di 30 metri per raggiungere la sommità della torre, rientra nel piano di monitoraggio costante e di manutenzione del patrimonio storico e architettonico della città, volto a preservare la bellezza e l’integrità dei monumenti simbolo di Pietrasanta.