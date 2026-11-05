Restauro alle porte vinciane di Viareggio: due milioni di metri cubi di acqua salata nel Massaciuccoli

Due milioni di metri cubi di acqua salata riversati nel lago di Massaciuccoli in una sola notte. È l’allarme lanciato da Andrea Fontanelli, responsabile della riserva naturale del Chiarone – Oasi Lipu Massaciuccoli, in seguito a quanto accaduto nella giornata di martedì (3 novembre) a causa dei lavori di restauro sulle storiche Porte Vinciane di Viareggio.

L’episodio è scaturito dalla decisione dell’Autorità Portuale di “rimuovere contemporaneamente entrambe le porte lasciando via libera all’ingresso di acqua salata in un momento in cui il livello delle acque nel lago è ancora 30 cm sotto al livello del mare”. A dare l’allarme sono stati alcuni cacciatori presenti in palude, che hanno notato una forte corrente anomala, seguiti il giorno successivo dalla diffusione di video e immagini sui social. Le stazioni batimetriche hanno registrato un innalzamento repentino del bacino di oltre 10 centimetri, pari a un afflusso massiccio di acqua marina che rischia di compromettere la stabilità di un ecosistema di acqua dolce estremamente fragile. Soltanto a fine mattinata di mercoledì, dopo le segnalazioni, sono state attivate le paratie mobili per arginare il flusso.

Nel mirino finiscono la gestione dell’intervento e il mancato coordinamento tra enti. “Sarà importante quantificare l’entità del danno quantomeno con delle misurazioni da parte di Arpat, ma sarà importante anche accertare le responsabilità. Capire perché né il Parco né Arpat fossero a conoscenza di un intervento così importante in un punto critico del sistema ambientale, capire perché non sia stata attivata una valutazione di incidenza data la sensibilità dell’intervento o quantomeno una semplice conferenza dei servizi con gli enti preposti”, denuncia Fontanelli, puntando il dito contro “un errore di sottovalutazione delle conseguenze e di superficialità” da parte dell’Autorità Portuale.