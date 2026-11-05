Viareggio si prepara al Natale, al via gli interventi di riqualificazione in città

Oltre 8mila ciclamini in piazza Mazzini e lavori su lungomare, piazze e viabilità. In dirittura d’arrivo i cantieri di via Indipendenza e via Sant’Andrea

Viareggio si prepara al Natale con una serie di interventi di riqualificazione, manutenzione e valorizzazione degli spazi pubblici. Nelle prossime settimane l’amministrazione comunale sarà impegnata su più fronti, con lavori che interessano alcune delle aree più rappresentative della città, dal lungomare alle piazze, fino alla viabilità e agli spazi pedonali.

L’obiettivo è arrivare alle festività natalizie con una città ancora più curata, accogliente e ordinata, portando a conclusione i cantieri ormai nelle fasi finali e avviando nuovi interventi di sistemazione e miglioramento del patrimonio pubblico.

Piazza Mazzini: oltre 8mila ciclamini per il Natale

Piazza Mazzini sarà una delle protagoniste della trasformazione natalizia della città. È infatti in corso un importante intervento di allestimento e valorizzazione dell’area, che prevede la collocazione di oltre 8mila ciclamini, destinati a creare un grande effetto scenografico nel periodo delle festività. L’allestimento sarà completato con una copertura in moquette rossa, pensata per caratterizzare ulteriormente la piazza e conferirle un’immagine festosa e coordinata. Gli interventi saranno realizzati con il coinvolgimento di Mo.Ver. e, secondo il cronoprogramma attuale, dovrebbero essere completati nell’arco di circa due settimane. Un’operazione che unisce la cura del verde pubblico alla valorizzazione estetica degli spazi urbani, con particolare attenzione a uno dei luoghi più frequentati e riconoscibili di Viareggio.

Terrazza della Repubblica: riqualificazione dei percorsi e delle aree verdi

Un altro importante fronte di intervento riguarda la Terrazza della Repubblica e le aree circostanti. È prevista la sistemazione dei vialetti pedonali, con interventi sui percorsi, sui cordoli e sull’impianto di irrigazione nell’area compresa tra la Terrazza e i parcheggi. I lavori interesseranno anche la porzione della Terrazza confinante con il viale a mare, dove saranno eseguiti interventi di sistemazione dei contatori, delle palme, delle superfici asfaltate e dei cordoli. Si tratta di un insieme coordinato di opere finalizzate a migliorare il decoro, la funzionalità e la fruibilità di uno degli spazi pubblici più importanti del lungomare, particolarmente frequentato dai cittadini e dai visitatori. Nel programma degli interventi rientrano anche le fontane di piazza Zara, che saranno interessate da un’operazione di pulizia.

Via Indipendenza: lavori sostanzialmente conclusi

Sono ormai sostanzialmente terminati anche i lavori di riqualificazione lungo via Indipendenza, che hanno riguardato in particolare il sistema delle staccionate e la sistemazione del percorso lungo un tratto di circa 1,2 chilometri, progettato per migliorare la delimitazione e l’ordine degli spazi. Restano soltanto alcuni dettagli di finitura e le operazioni di pulizia finale, previste per venerdì 6 novembre.

Via Sant’Andrea: intervento alle battute finali

Procedono verso la conclusione anche i lavori nell’area di via Sant’Andrea, in prossimità della chiesa. Le attività prevedono il rifacimento della pavimentazione stradale, a cura di Mo.Ver., e il ripristino del sagrato della chiesa da parte della Curia. Un lavoro che rappresenta anche il primo passo verso una più ampia riqualificazione dello spazio pubblico, per il quale la Curia si è impegnata a predisporre un progetto dedicato. Il cantiere è ormai in dirittura d’arrivo e consentirà di restituire alla zona condizioni migliori di decoro e fruibilità.

“Stiamo lavorando su più fronti, con un programma di interventi che ci accompagnerà fino alle festività natalizie e che riguarda tanto la riqualificazione degli spazi più rappresentativi della città quanto la manutenzione e la cura quotidiana del territorio – dichiara il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Duilio Francesconi –. Alcuni cantieri importanti, come quelli di via Indipendenza e via Sant’Andrea, sono ormai in fase di conclusione, mentre altri interventi prenderanno forma nelle prossime settimane. Il nostro obiettivo è semplice: una Viareggio sempre più bella, ordinata, curata e accogliente. Dietro ogni intervento, anche quello apparentemente più piccolo, ci sono programmazione, risorse e lavoro. Vogliamo che i risultati siano visibili e che i cittadini possano riconoscere concretamente l’impegno dell’Amministrazione. Ringrazio gli uffici comunali, i tecnici, Mo.Ver. e tutti coloro che stanno contribuendo a portare avanti questo programma. Da qui a Natale continueremo a lavorare con la stessa determinazione, perché la qualità di una città si misura anche dall’attenzione che dedica ogni giorno ai propri spazi pubblici”.