‘Riaccendi il Sorriso con la scultura’: a Pietrasanta i bambini delle elementari a lezione nei laboratori d’arte

Entrare nello studio di uno scultore, conoscere da vicino le sue opere e lasciarsi ispirare per trasformare emozioni e idee in un elaborato artistico. È il percorso al centro di Riaccendi il Sorriso con la scultura, il progetto promosso dall’associazione Riaccendi il Sorriso con il patrocinio del Comune di Pietrasanta e di Giovanisì Regione Toscana e la collaborazione dell’ufficio scolastico di Lucca e Massa Carrara.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina (6 novembre) nella sala giunta della sede municipale di via Capriglia alla presenza del vicesindaco e assessore alla pubblica istruzione Francesca Bresciani, della presidente dell’associazione Rosaria Sommariva, della responsabile dell’ufficio Scolastico Provinciale, Silvia Granucci e del presidente della Fondazione Museo Igor Mitoraj Jean-Paul Sabatié, cui si uniranno la responsabile del progetto Stefania Fialdini e le voci degli scultori Gustavo Vélez, Park Eun Sun e Giovanni Conti.

L‘iniziativa coinvolgerà le classi quarte delle scuole primarie dei Comprensivi Pietrasanta 1 e 2, proponendo un percorso che unisce educazione digitale ed esperienza artistica. Il programma prevede un primo approfondimento sull’uso consapevole dei dispositivi digitali, seguito da visite e laboratori negli studi dei tre artisti che hanno aderito all’iniziativa. Qui gli alunni potranno avvicinarsi al lavoro degli scultori, osservare le opere e sperimentare in prima persona il linguaggio della creatività, dando forma a un elaborato che parteciperà a un concorso artistico.

“I nostri ragazzi trascorrono sempre più tempo davanti agli schermi – ha commentato Bresciani – e, spesso, lo fanno perché non riescono a trovare un’alternativa che sia per loro altrettanto comoda, fruibile ma soprattutto interessante. Accompagnarli negli studi artistici e nei laboratori del nostro territorio, a tu per tu con grandi scultori e con gli artigiani, significa offrire loro un’altra strada, fatta di materia, creatività e relazioni reali. Una strada in cui la tecnologia può, anzi, deve, avere un ruolo ma ben circoscritto, senza condizionare o peggio definire la socialità dei ragazzi. Come amministrazione e come assessore alla pubblica istruzione, ringrazio l’associazione Riaccendi il Sorriso, le istituzioni scolastiche e i partner culturali coinvolti: insieme hanno saputo tradurre l’identità di Pietrasanta, città simbolo del fare arte nel mondo, in un’opportunità educativa unica per i più giovani”.

“Con questo progetto – ha spiegato la presidente Sommariva – vogliamo offrire ai bambini occasioni per scoprire quanto sia bello creare, condividere e dare forma alle proprie emozioni. L’incontro con la scultura affianca il nostro impegno per un uso consapevole dei dispositivi digitali, valorizzando la curiosità, la manualità e le relazioni”.

Attraverso il contatto diretto con l’arte e la pratica manuale, il progetto vuole offrire ai bambini occasioni di socializzazione, scoperta e libera espressione, valorizzando esperienze che favoriscano un rapporto più equilibrato con la tecnologia. “Quando mi hanno proposto questo progetto – ha detto Park Eun Sun in un videomessaggio che è stato proiettato durante la conferenza – ho accettato con grande gioia: aprire le porte dei nostri studi d’arte significa dare ai ragazzi opportunità di fare una nuova esperienza”. Della stessa idea anche Gustavo Vélez, che ha accolto l’invito dell’associazione Riaccendi il Sorriso “Con entusiasmo, perché la scultura invita a fermarsi, osservare e scoprire prospettive nuove: esperienze fondamentali per i bambini. Ospitarli nel mio studio sarà un vero piacere e un’occasione per accompagnarli alla scoperta dell’arte e della propria immaginazione“.