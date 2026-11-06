Un anello e-bike tra Stazzema e Pomezzana: al via i lavori per il percorso panoramico di 15 km

Prenderà il via nelle prossime settimane l’intervento di realizzazione del percorso e-bike fra il capoluogo di Stazzema e Pomezzana. Un anello di circa 15 chilometri fra alcune delle bellezze delle Alpi Apuane, che attraversa i vicoli dei due borghi, con partenza dalla Pieve Santa Maria Assunta, e le pendici dei monti Procinto, Nona e Matanna. Il percorso toccherà il Rifugio Forte dei Marmi, l’alpeggio San Rocchino e il campanile pendente della chiesa di San Sisto, per poi attraversare i castagneti e tornare al punto di partenza.

Il comune di Stazzema ha appena affidato l’opera, finanziata con un bando della Regione Toscana per circa 250mila euro, a due ditte che in questi giorni hanno effettuato i sopralluoghi sui percorsi insieme al tecnico che ha redatto il progetto. La via sfrutterà i percorsi già esistenti e transitabili a piedi. Si tratta dei sentieri Cai 115 (ex 5), che da Stazzema conduce al Rifugio Forte dei Marmi, e il 121, che da quest’ultimo porta all’alpeggio di San Rocchino. L’intervento prevede palificate, staccionate e la sistemazione del fondo dei sentieri, per permettere il transito con le e-bike nel modo più agevole possibile. Il secondo tratto va dalla chiesa di Pomezzana a Stazzema lungo il sentiero comunale del Sav (Sentiero Alta Versilia), denominato Le Tagliate. Il primo e il secondo tratto sono collegati da una strada sterrata e da un breve tratto di strada asfaltata.

“Il nostro proposito – spiega il vicesindaco Alessandro Pelagatti – è anzitutto quello di valorizzare alcuni dei tratti più affascinanti della nostra sentieristica. C’è poi la volontà di renderli fruibili anche con mezzi di trasporto sempre più utilizzati, che possano contribuire a incentivare il turismo sul nostro territorio. Soprattutto, vogliamo promuovere un anello che esiste già, ma che, presentato e pubblicizzato come una proposta a sé stante, può funzionare molto meglio: un’esperienza già costruita nei nostri borghi e sulle nostre montagne. Il turista in vacanza in Versilia o in una delle strutture ricettive del nostro Comune può dedicare una giornata a visitare i due paesi, godersi il panorama delle cime più suggestive delle Alpi Apuane e trascorrere una giornata pranzando in una struttura immersi nella natura, facendo sport e con un mezzo due ruote”.