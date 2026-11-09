Due nuovi nidi nel comune di Camaiore, Giani li inaugura: “Una scelta concreta per sostenere le famiglie”

Il presidente della Regione: “Sono fondamentali per la socialità dei più piccoli, ma anche per aiutare le mamme e i papà a conciliare famiglia e lavoro”

Questa mattina (9 novembre) sono stati inaugurati due nuovi nidi d’infanzia a Capezzano Pianore e a Lido di Camaiore, nel Comune di Camaiore. Presente il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, l’assessora ai servizi educativi per l’infanzia, Alessandra Nardini, e il sindaco, Marcello Pierucci.

“La Toscana – ha sottolineato Giani – è leader a livello nazionale con il progetto Nidi Gratis, una scelta concreta per sostenere le famiglie e garantire pari opportunità fin dai primi anni di vita. Un progetto che ha fatto salire dal 38 al 51,5 la percentuale di bambini da 0 a 3 anni che frequentano i nidi d’infanzia e che ha incoraggiato le amministrazioni comunali ad investire nella costruzione di nuovi nidi d’infanzia, come quelli inaugurati oggi a Capezzano Pianore e a Lido di Camaiore”.