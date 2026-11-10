Dalla Regione 300mila euro in meno al Carnevale di Viareggio: andranno al Museo del Fumetto di Lucca

Scontro aperto sulle risorse regionali destinate ai grandi eventi della provincia di Lucca.

Al centro dell’aspra polemica emersa in commissione regionale c’è la scelta della giunta guidata dal presidente Eugenio Giani di ridurre di 300mila euro il contributo destinato alla Fondazione Carnevale di Viareggio, stornando le risorse per co-finanziare l’intesa tripartita tra Ministero della cultura, Regione e Comune di Lucca destinata alla nascita del Museo nazionale del fumetto.

Il taglio del 30 per cento rispetto all’ultimo anno ha sollevato la dura reazione delle opposizioni regionali e della maggioranza consiliare di Viareggio. Durante i lavori della commissione, il consigliere regionale Vittorio Fantozzi (Fratelli d’Italia) ha chiesto conto della ratio politica del provvedimento: “Il contributo regionale nacque in un momento di grave dissesto del Comune di Viareggio, ma ha consentito in dieci anni di raddoppiare incassi e presenze e di valorizzare le maestranze e gli artigiani. Trattandosi di una manifestazione che porta il nome della Toscana nel mondo e a fronte dell’aumento dei costi delle materie prime, chiediamo se non fosse opportuna una gestione transitoria diversa ed evitata una decurtazione così drastica”. Fantozzi, insieme al presidente del circolo Fdi di Viareggio Marco Dondolini, ha poi aggiunto: “La decisione della giunta regionale di tagliare il contributo economico al Carnevale di Viareggio è sbagliata sotto ogni profilo. Non possiamo accettare la motivazione con la quale Giani mi ha risposto, ovvero che l’emergenza e la crisi del Carnevale di Viareggio è ormai superata e quindi non c’è bisogno di troppi soldi. Chiedo a gran voce che Giani ci ripensi e confermi il contributo da 1 milione di euro che la Fondazione Carnevale di Viareggio ha sempre ricevuto in questi anni”.

A difendere la rimodulazione è stato lo stesso governatore Eugenio Giani, spiegando il mutato quadro finanziario della manifestazione viareggina: “Tenuto conto che la manifestazione oggi sfiora i 500mila paganti e si autosostiene grazie alla straordinaria gestione di questi anni e al rientro del Comune dal commissariamento, il nostro intervento non è più un salvataggio d’emergenza ma un sostegno alle attività della Cittadella. L’iniziale ipotesi di riduzione a 500mila euro è stata da me rialzata a 700mila euro proprio come atto di fiducia e orgoglio verso Viareggio. Resta comunque il contributo pubblico al singolo carnevale più alto in Italia”. Giani ha quindi confermato che la somma stornata (circa 300mila euro) rimarrà nel territorio lucchese per sostenere la nascita della struttura museale dedicata al fumetto.

La replica dei gruppi consiliari di maggioranza del Comune di Viareggio è stata durissima, denunciando il rischio di ritorsioni politiche legate agli equilibri elettorali: “Le dichiarazioni del presidente Eugenio Giani in Commissione sul taglio di 300mila euro al contributo regionale per il Carnevale di Viareggio sollevano interrogativi politici ai quali riteniamo necessario dare una risposta. Troviamo singolare che il presidente Giani giustifichi la riduzione del contributo con il fatto che la Fondazione Carnevale abbia oggi raggiunto una condizione di solidità economica. Sarebbe un principio paradossale: chi amministra bene e raggiunge risultati positivi viene penalizzato“.

I gruppi di maggioranza viareggini hanno poi risposto alle comparazioni tra i bilanci di Regione e Comune: “Il Comune di Viareggio contribuisce anche quest’anno con 420mila euro, ai quali si aggiungono tutti i servizi e le attività garantiti dall’Amministrazione per consentire lo svolgimento della manifestazione. La Regione ha il compito di sostenere le grandi eccellenze culturali del proprio territorio, non di misurare il proprio impegno in una competizione contabile con i Comuni che le ospitano. Le dichiarazioni rese in c. ommissione pongono il tema di un possibile collegamento tra questa scelta, le prossime elezioni amministrative di Lucca e la sconfitta del Partito Democratico a Viareggio. Le risorse regionali non appartengono ai partiti e non possono essere considerate uno strumento di premio o penalizzazione politica»”

Sulla vicenda è intervenuta anche la deputata della Lega Elisa Montemagni: “Confidiamo che le voci di un ridimensionamento del contributo regionale a favore del Carnevale di Viareggio restino tali e che, alla fine, non vi sia nessuna decurtazione a sfavore di una manifestazione conosciuta e apprezzata in tutto il Mondo. La Regione continui a sostenerlo come fatto in questi anni perché non comprendiamo quali possano essere le eventuali motivazioni per una riduzione economica. Il Carnevale non è solo un’espressione viareggina, o della Versilia, ma un appuntamento che dà lustro a tutta la Toscana. Sarebbe un macroscopico errore”.