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Dalla Regione 300mila euro in meno al Carnevale di Viareggio: andranno al Museo del Fumetto di Lucca
10 novembre 2026 | 19:27
Insorge la maggioranza della Perla del Tirreno: “Ritorsione elettorale”. Protestano Fdi e Lega. Giani: “Evento che si autosostiene”
Scontro aperto sulle risorse regionali destinate ai grandi eventi della provincia di Lucca.
Al centro dell’aspra polemica emersa in commissione regionale c’è la scelta della giunta guidata dal presidente Eugenio Giani di ridurre di 300mila euro il contributo destinato alla Fondazione Carnevale di Viareggio, stornando le risorse per co-finanziare l’intesa tripartita tra Ministero della cultura, Regione e Comune di Lucca destinata alla nascita del Museo nazionale del fumetto.
Il taglio del 30 per cento rispetto all’ultimo anno ha sollevato la dura reazione delle opposizioni regionali e della maggioranza consiliare di Viareggio. Durante i lavori della commissione, il consigliere regionale Vittorio Fantozzi (Fratelli d’Italia) ha chiesto conto della ratio politica del provvedimento: “Il contributo regionale nacque in un momento di grave dissesto del Comune di Viareggio, ma ha consentito in dieci anni di raddoppiare incassi e presenze e di valorizzare le maestranze e gli artigiani. Trattandosi di una manifestazione che porta il nome della Toscana nel mondo e a fronte dell’aumento dei costi delle materie prime, chiediamo se non fosse opportuna una gestione transitoria diversa ed evitata una decurtazione così drastica”. Fantozzi, insieme al presidente del circolo Fdi di Viareggio Marco Dondolini, ha poi aggiunto: “La decisione della giunta regionale di tagliare il contributo economico al Carnevale di Viareggio è sbagliata sotto ogni profilo. Non possiamo accettare la motivazione con la quale Giani mi ha risposto, ovvero che l’emergenza e la crisi del Carnevale di Viareggio è ormai superata e quindi non c’è bisogno di troppi soldi. Chiedo a gran voce che Giani ci ripensi e confermi il contributo da 1 milione di euro che la Fondazione Carnevale di Viareggio ha sempre ricevuto in questi anni”.
A difendere la rimodulazione è stato lo stesso governatore Eugenio Giani, spiegando il mutato quadro finanziario della manifestazione viareggina: “Tenuto conto che la manifestazione oggi sfiora i 500mila paganti e si autosostiene grazie alla straordinaria gestione di questi anni e al rientro del Comune dal commissariamento, il nostro intervento non è più un salvataggio d’emergenza ma un sostegno alle attività della Cittadella. L’iniziale ipotesi di riduzione a 500mila euro è stata da me rialzata a 700mila euro proprio come atto di fiducia e orgoglio verso Viareggio. Resta comunque il contributo pubblico al singolo carnevale più alto in Italia”. Giani ha quindi confermato che la somma stornata (circa 300mila euro) rimarrà nel territorio lucchese per sostenere la nascita della struttura museale dedicata al fumetto.
La replica dei gruppi consiliari di maggioranza del Comune di Viareggio è stata durissima, denunciando il rischio di ritorsioni politiche legate agli equilibri elettorali: “Le dichiarazioni del presidente Eugenio Giani in Commissione sul taglio di 300mila euro al contributo regionale per il Carnevale di Viareggio sollevano interrogativi politici ai quali riteniamo necessario dare una risposta. Troviamo singolare che il presidente Giani giustifichi la riduzione del contributo con il fatto che la Fondazione Carnevale abbia oggi raggiunto una condizione di solidità economica. Sarebbe un principio paradossale: chi amministra bene e raggiunge risultati positivi viene penalizzato“.
I gruppi di maggioranza viareggini hanno poi risposto alle comparazioni tra i bilanci di Regione e Comune: “Il Comune di Viareggio contribuisce anche quest’anno con 420mila euro, ai quali si aggiungono tutti i servizi e le attività garantiti dall’Amministrazione per consentire lo svolgimento della manifestazione. La Regione ha il compito di sostenere le grandi eccellenze culturali del proprio territorio, non di misurare il proprio impegno in una competizione contabile con i Comuni che le ospitano. Le dichiarazioni rese in c. ommissione pongono il tema di un possibile collegamento tra questa scelta, le prossime elezioni amministrative di Lucca e la sconfitta del Partito Democratico a Viareggio. Le risorse regionali non appartengono ai partiti e non possono essere considerate uno strumento di premio o penalizzazione politica»”
Sulla vicenda è intervenuta anche la deputata della Lega Elisa Montemagni: “Confidiamo che le voci di un ridimensionamento del contributo regionale a favore del Carnevale di Viareggio restino tali e che, alla fine, non vi sia nessuna decurtazione a sfavore di una manifestazione conosciuta e apprezzata in tutto il Mondo. La Regione continui a sostenerlo come fatto in questi anni perché non comprendiamo quali possano essere le eventuali motivazioni per una riduzione economica. Il Carnevale non è solo un’espressione viareggina, o della Versilia, ma un appuntamento che dà lustro a tutta la Toscana. Sarebbe un macroscopico errore”.
Sul tema interviene anche l’ex sindaco, Giorgio Del Ghingaro: “Si è venuti a sapere che la Regione Toscana ha deciso di tagliare il contributo al Carnevale di Viareggio: da 1 milione a 750 mila euro. Un quarto delle risorse cancellato con un tratto di penna. Lo dico senza giri di parole: è una scelta grave. Tecnicamente sbagliata e politicamente meschina. Il Carnevale di Viareggio non è una sagra di paese. È un evento nazionale e internazionale, è economia, lavoro, turismo. È l’arte dei nostri maestri della cartapesta, che il mondo ci invidia e che la Regione evidentemente non sa riconoscere. Ed è soprattutto cultura. Da sempre il Carnevale è il luogo in cui Viareggio pensa, discute, prende in giro il potere. La satira dei carri è libertà di pensiero messa in piazza, è senso critico che parla a tutti, dai bambini agli anziani. Nei capannoni della Cittadella si tramandano saperi, si formano artisti, artigiani, scenografi, si fa ricerca su forme, materiali e linguaggi. È una scuola a cielo aperto che fa crescere una comunità, non solo un’economia. Tagliare qui significa impoverire tutti, non soltanto un bilancio. Il Comune la sua parte l’ha fatta, eccome. Ogni anno 400, 500, 600 mila euro investiti nel Carnevale. Due anni fa un milione in più nel fondo di dotazione della Fondazione. Soldi veri, scelte coraggiose, che hanno fatto crescere non solo Viareggio ma l’intera Toscana. Il Pil regionale ne ha beneficiato, e la Regione lo sapeva bene: non a caso, fino all’anno scorso, si parlava di rendere quel contributo strutturale. Oggi la retromarcia. Quali sono le ragioni tecniche? Nessuna. Quale criterio di proporzionalità rispetto alle altre manifestazioni? Nessuno. E allora viene il dubbio che Viareggio stia pagando una colpa sola: non essere gradita a chi, in Regione, comanda invece di governare. Un’amministrazione libera, che non prende ordini da nessuno, evidentemente dà fastidio. Qualcuno ci dimostri il contrario. Perché se così fosse, saremmo davanti alla politica del dispetto, la più bassa che esista: quella che usa i soldi pubblici per regolare conti di parte, sulla pelle di una città e della sua festa più amata. Ma c’è un paradosso che a Firenze fingono di non vedere: penalizzando Viareggio, la Regione penalizza se stessa. Ogni euro investito nel Carnevale torna moltiplicato: negli alberghi pieni, nei ristoranti, nei negozi, nelle imprese e nei laboratori che lavorano tutto l’anno. Torna in posti di lavoro, in entrate fiscali, in un’immagine della Toscana che attraverso le televisioni e i visitatori arriva in Italia e nel mondo. Un Carnevale ridimensionato significa meno presenze, meno indotto, meno visibilità. Il risparmio di oggi è la perdita di domani, e a pagarla non sarà solo Viareggio, ma l’intera regione. Un autogol, appunto. Il Carnevale non è di un partito, non è di nessuno in particolare. È di Viareggio, della Toscana e di chi da 153 anni lo vive e lo ama. Quel taglio va ritirato. Subito”.