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Allerta meteo, scuole chiuse a Forte dei Marmi

11 novembre 2026 | 18:42
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di Redazione

Redazione

Allerta meteo, scuole chiuse a Forte dei Marmi

Il provvedimento è stato adottato in via precauzionale con l’obiettivo di limitare gli spostamenti e tutelare la sicurezza della comunità scolastica

Data l’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore sul territorio di Forte dei Marmi, l’amministrazione comunale ha disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani (12 novembre). L’ordinanza comprende anche i nidi comunali e le scuole private.

Il provvedimento è stato adottato in via precauzionale con l’obiettivo di limitare gli spostamenti e tutelare la sicurezza della comunità scolastica.

 

 