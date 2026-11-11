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Versilia/
Allerta meteo, scuole chiuse a Forte dei Marmi
11 novembre 2026 | 18:42
Il provvedimento è stato adottato in via precauzionale con l’obiettivo di limitare gli spostamenti e tutelare la sicurezza della comunità scolastica
Data l’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore sul territorio di Forte dei Marmi, l’amministrazione comunale ha disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani (12 novembre). L’ordinanza comprende anche i nidi comunali e le scuole private.
Il provvedimento è stato adottato in via precauzionale con l’obiettivo di limitare gli spostamenti e tutelare la sicurezza della comunità scolastica.