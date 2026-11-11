Carnevale di Viareggio, Del Ghingaro: “Giani usa numeri sbagliati, il taglio è una scelta politica”

La Regione Toscana ha tagliato di 300mila euro il contributo al Carnevale di Viareggio, portandolo da un milione a 700mila euro. A rispondere alle giustificazioni del presidente Eugenio Giani è l’ex sindaco Giorgio Del Ghingaro, che contesta in particolare l’affermazione secondo cui il Comune “non arriva nemmeno a dare 150mila euro”.

“Per giustificare questa scelta – sottolinea Del Ghingaro – il presidente Giani ha fatto affermazioni inesatte. I numeri dicono altro. Ecco quanto il Comune di Viareggio ha destinato alla Fondazione Carnevale negli anni della mia amministrazione, edizione per edizione, come risulta dagli atti del consiglio comunale e dai bilanci della Fondazione”.

Gli importi, edizione per edizione

Per il 2020 l’ex sindaco indica un contributo ordinario di 200mila euro. Nel 2021 sono 500mila euro di contributo ordinario più 300mila di fondo di dotazione, “un aumento durante la pandemia”. Nel 2022 si arriva a 600mila euro di contributo ordinario e 1,2 milioni di fondo di dotazione, con delibera del consiglio comunale del 25 luglio 2022. Nel 2023 il contributo ordinario è di 250mila euro, nel 2024 di 468mila, nel 2025 di 420mila, a cui si aggiunge il conferimento in proprietà della Cittadella del Carnevale, per un patrimonio di quasi 7 milioni di euro (delibera del consiglio comunale 44 del 30 settembre 2024, valore di perizia 8,24 milioni). Nel 2026 il contributo ordinario è di 420mila euro.

Il totale dei contributi ordinari è di circa 2,9 milioni, quello del fondo di dotazione e del patrimonio di quasi 8,5 milioni. “In sette anni il Comune ha messo sul Carnevale oltre 11 milioni di euro – riassume Del Ghingaro – quasi 2,9 milioni di contributi per le edizioni e quasi 8,5 milioni per rafforzare il patrimonio della Fondazione. Con il passaggio della Cittadella, il fondo di dotazione è salito da 1,6 a quasi 8,6 milioni di euro”.

L’ex sindaco: “Abbia il coraggio di dirlo”

L’ex sindaco riconosce al presidente il diritto di tagliare, ma chiede onestà. “Il presidente della Regione ha tutto il diritto di tagliare ciò che ritiene giusto tagliare – afferma – per me questo taglio non è giusto, ma è una sua prerogativa. Abbia però il coraggio di ammettere che si tratta di una decisione politica, come ha sottolineato lo stesso dirigente regionale in sede di commissione, e non di una scelta dovuta ai pochi contributi del Comune. Contributi che, com’è evidente, non solo non sono mancati, ma sono stati importanti e rilevanti”.

Da qui il rimprovero. “Bastava dire che quei soldi preferiva darli a qualcun altro invece che a Viareggio – osserva – senza citare numeri che evidentemente non conosce e senza cercare giustificazioni dove non ci sono. Le bugie hanno le gambe corte. Il presidente si assuma le sue responsabilità di fronte ai cittadini di Viareggio e, mi permetta, a quelli della Toscana e dell’intero paese, considerando la visibilità e le ricadute culturali ed economiche che il Carnevale genera ben oltre i confini della nostra città”.